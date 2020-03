La Xunta amplía un 70 % las camas de UCI, hace contratos a los MIR y promueve la fabricación de material sanitario

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago / La Voz 20/03/2020 15:58 h

La Xunta ha aprobado una batería de medidas sanitarias y económicas para complementar las impulsadas por el Gobierno. El presidente gallego, que presidió una nueva reunión con sus consejeros, mitad presencial, mitad telemática, anunció que la comunidad seguirá haciendo test dinámicos porque sigue en la fase de contención reforzada, mientras que otros territorios ya están en la siguiente, la de mitigación, lo que les obliga a centrarse solo en el tratamiento. «Aquí seguimos facendo diagnose», explicó Feijoo, que garantizó la continuidad de las pruebas a domicilio mientras sea posible y haya material para efectuarlas. En esta fase, la Xunta ha aprobado una inversión de 52 millones de euros con autorización de gasto inmediato para adquirir ventiladores, equipos portátiles de rayos x y unas 800 mamparas o biombos de protección que irán para los centros de salud y hospitales.

Además, se está trabajando en la transformación de camas de reanimación en camas de UCI. Esta decisión, en consonancia con la reprogramación de operaciones, ha permitido al sistema público gallego pasar de 160 unidades a 274, un 71 % más. Y van a seguir en los próximos días con esta línea de trabajo «crítica» en previsión de unas cifras de hospitalización que van a crecer, especialmente desde mediados de la próxima semana hasta la primera semana de abril. «Sexamos realistas, o peor está por chegar», advirtió Feijoo. En estos momentos son camas suficientes, pero no se podrá seguir ampliando la dotación si no llega el material que Galicia ha solicitado al Ministerio de Sanidad, que según el conselleiro no ha enviado nada desde que centralizó toda la gestión de mascarillas, equipamientos y otros objetos necesarios para una atención segura.

Los mir, con contratos de profesionales

Además de reforzar los servicios telefónicos, la Xunta va a incorporar a su plantilla a los mir que finalizan su período de residencia en mayo, y lo harán desde ya con contratos de médicos especialistas de áreas, una medida que el propio Feijoo reconoce que es llevar al extremo los recursos legales de contratación de personal. Son 158 residentes que se suman a la atención hospitalaria, y de la misma forma se incorporarán 31 enfermeras. En cuestión de personal, Feijoo aseguró que la disposición de contratación de más sanitarios viene limitada por la falta de profesionales, de ahí que haya animado a los que están en listas de la Xunta a no rechazar las ofertas que les están haciendo para incorporarse a la plantilla del Sergas.

En cuanto al material, y a expensas de que el Ministerio atienda las peticiones de Galicia, la Xunta decidió comprar 250 equipos más de ventilación y 50 camas de hospitalización que estarán activas la próxima semana, así como 9.600 mascarillas de máxima protección para intervenciones y de uso en las UCI. Son las más caras del mercado, las que usan los profesionales en los hospitales.

Medidas de apoyo económico

Para complementar las medidas del Gobierno de una forma más ágil, el Igape y Xes Galicia, que tienen concedidos préstamos por 265 millones de euros a empresas gallegas, permitirán que las cuotas de amortización e intereses se puedan pagar a partir de julio o más tarde incluso si fuera necesario. Por otra parte, el Gobierno gallego habilitará 250 millones como préstamos puente en tanto no se activen los 100.000 millones de aval del Estado. Desde el lunes, la Xunta avala el 75 % de cualquier préstamo por un importe máximo que vendrá marcada por los gastos del primer trimestre del año. Esta medida dejará paso al aval milmillonario del Gobierno cuando se puedan solicitar. Por otra parte, Economía pone a disposición 10 millones de euros a fondo perdido para incentivar a las empresas que consideren que, por las caracteristas de su producción, pueden reorientar de forma urgente su actividad para iniciar la elaboración de material sanitario, ya sean mascarillas, gafas o cualquier otro elemento considerado clava para la cobertura asistencial del coronavirus. La Administración gallega se haría cargo de esos gastos de adaptación a la nueva producción, que podría dar servicio a Galicia y España.

La situación en las residencias de mayores

El presidente de la Xunta abordó la situación general de la crisis sanitaria en Galicia a preguntas de los medios y aseguró que la preocupación por la salud de los residentes en centros de mayores «é máxima». Feijoo agradeció el trabajo que están haciendo los empleados de estas residencias, sobrepasando en muchos casos su competencia, horarios y formación, y también a las familias que optaron por llevarse a casa a personas que se encontraban bien, lo que ha permitido centrar la atención en los más delicados. Según la Xunta, los casos positivos están detectados en Caldas de Reis y Santiago, pero no van a actualizar las cifras concretas hasta que el Ministerio de Sanidad lo haga, tal como se exigió por decreto. En todo caso, confirmó que estas residencias, ya sean públicas o privadas, tienen prioridad en los contactos con los servicios sanitarios, y cada responsable de área en Galicia está en contacto con las personas que están al frente de los centros. Para estas residencias también falta material, advirtió. En el caso de que crezcan los casos, la Xunta está preparando una respuesta múltiple, que pasaría por sacar a personas de estas residencias para llevarlas a otras que tengan una baja ocupación, a centros sanitarios concertados o a hoteles. Todos los directores de centros, sean públicos o privados, tienen un protocolo que deben de seguir, que pasa por la máxima capacidad de comunicación con las autoridades sanitarias para que decidan lo que se debe hacer con el paciente. Para los mayores que necesiten algún tipo de atención, compañía o información no sanitaria se habilita un nuevo teléfono de voluntariado y atención psicológica, el 900 400 800.

Iniciativas en diferentes ámbitos

El Consello da Xunta también abordó iniciativas aportadas por los conselleiros que no están en departamentos con máxima tensión en estos momentos. Así, Infraestrutruras ha anunciado que el lunes se reactivan 14 obras que estaban paradas desde hace días, siempre que se pueda garantizar la seguridad de los trabajadores. En total, la Xunta tiene en estos momentos 51 obras activas que quiere mantener en la medida de lo posible para paliar la paralización de la economía. En el ámbito turístico se están preparando nuevos créditos para reactivar el sector con ayudas directas.

En el ámbito social, la Consellería liderada por Fabiola García informó que desde el miércoles se están repartiendo 4.400 comidas para toda la semana a personas con dificultades para cocinar.

Por otra parte, Feijoo ha decidido reincorporar de forma inmediata a los doce cargos que cesaron en el Gobierno hace unas semanas para ir en las listas electorales del PP.