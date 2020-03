Viernes a mediodía: 46 casos de coronavirus en la provincia, diez más que el jueves

0

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade informó este viernes a mediodía que el número de casos de coronavirus en Galicia asciende a 567, de los que 46 corresponden a la provincia de Lugo. Son diez casos más que el jueves en esta provincia. Los datos se facilitan por áreas y en el caso de A Mariña, al no ser área, no hay datos concretos de la comarca. Desde el Sergas no aportan datos sobre los ingresos, positivos o altas en el hospital de Burela. Las mismas fuentes tampoco concretan cuándo se empezará a realizar en A Mariña la prueba del coronavirus que permite recoger las muestras sin que el paciente se baje del coche.