La televisión municipal de Quiroga anima a compartir fotos tomadas desde las ventanas durante el confinamiento

La Voz de Galicia Francisco albo

quiroga / la voz 21/03/2020 10:56 h

La radiotelevisión municipal de Quiroga puso en marcha el pasado miércoles una campaña que tiene el objetivo de paliar el aislamiento de los vecinos a causa de la alarma sanitaria y ayudar a fomentar la solidaridad social. La entidad animó a los seguidores de su cuenta de Facebook a tomar fotografías desde las ventanas, los balcones o las terrazas de sus viviendas y a compartirlas en la red social acompañadas por el lema #QuirogaDendeAVentá. Con el confinamiento, señalan los responsables de la iniciativa «as vistas dende as nosas ventás deixan asomar cousas nas que antes non reparamos e comezamos a preguntarnos como se verá Quiroga dende as ventás de cada un dos nosos veciños».

Compartir las imágenes, señalan por otro lado desde la televisión municipal, servirá también «para saber que a pesar da separación física todos estamos xuntos nesta loita» y «que tras cada ventá hai un quirogués ou quiroguesa que vai axudar a superar esta situación quedando na casa». Para dar ejemplo, los promotores de la campaña publicaron una foto tomada desde las instalaciones de la televisión municipal en la que se puede ver un ciprés de gran porte. «Sabemos que no cimo deste ciprés hai unha parella de cegoñas preparando o seu niño para poñer os ovos, pero nós non o podemos ver», dice un comentario que acompaña la imagen. «De seguro que algún veciño dende a súa ventá si ve esa parte que nós non vemos», añade la nota.

Las fotos que se tomen en esta campaña, dicen por otra parte los responsables, «servirán como entretemento agora pero máis adiante servirán como recordo dun tempo difícil que tivemos que superar».