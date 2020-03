Salvador Illa: «Vienen los días peores»

0

La Voz de Galicia

20/03/2020

Tres pasos. Primero, frenar el crecimiento de la curva de infectados. Segundo, doblegarla. Y tercero, erradicar el virus. Es la hoja de ruta con la que el Gobierno intenta batallar contra el coronavirus para que sus efectos, tanto sanitarios como económicos y sociales, sean los míonimos posibles.

Para los dos primeros consideran fundamental que los ciudadanos cumplan con las medidas de confinamiento decretadas el pasado fin de semana. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue cuestionado sobre si el Ejecutivo se planteaba reforzar estas medidas. No lo descartó, pero de momento no parecen estar sobre la mesa. «España ha adoptado medidas más drásticas y más duras» que la mayoría de otros países europeos «en el marco del decreto de alarma. Estas medidas, creemos, son las adecuadas para vencer al virus», dijo. No obstante, el mismo día en el que el número de muertos en España ha superado la barrera psicológica de los mil, advirtió que lo peor todavía está por llegar: «Vienen los días peores».

Para atender a los más de 20.000 infectados también se antoja como primordial que se cubra la carencia de material de seguridad para que el personal sanitario pueda trabajar con garantías, un suministro que el Gobierno «ha movilizado todos los recursos del Estado», pero que no pued garantizar hasta «los próximos días».

También se espera por la llegada de una remesa de material para poder hacer más diagnósticos y de una manera más rápida, imitando así el exitoso modelo de Corea del Sur. El ministro se vio incapaz de dar una fecha de llegada. «Los test se empezarán a hacer «lo más pronto posible y por donde sea más prioritario», afirmó.

La ciencia, a contra reloj

En su comparecencia de este viernes, Illa estuvo acompañado del ministro de Ciencia, Pedro Duque. Ambos desgranaron algunos de los avances que existen tanto en medicamentos como en vacunas. El titular de Sanidad destacó el ensayo de una vacuna de «un grupo de investigadores chinos probado en un modelo animal en monos donde se ha probado la respuesta». A nivel español, celebró «dos ensayos para pacientes con enfermedad respiratoria grave o moderada» en el que participan tres hospitales, a los que de inmediato se sumarán otros cinco centros. Por otra parte, también mencionó que la Agencia Española del Medicamento está en contacto «con promotores» en la búsqueda de «nuevas moléculas o nuevos usos a medicamentos» que ya están en uso y que puedan ser efectivos para paliar los daños de la enfermedad.

Por su lado, Duque destacó dos investigaciones de científicos españoles que marchan a buen ritmo. La de Sola y Enjuanes o la de Mariano Esteban, que «trabaja en una vacuna independiente» y que está «avanzando rápidamente». No obstante, recordó que a pesar de que la ciencia trabaja a contra reloj, algunos plazos los dicta la naturaleza y «son inexorables».