Las pruebas de coronavirus desde el coche se retrasan hasta las cuatro de la tarde

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 20/03/2020 10:16 h

La puesta en marcha de las pruebas rápidas de coronavirus desde el coche se retrasa unas horas en Pontevedra. Desde el área sanitaria explican que debido a «cuestiones de coordinación asistencial y logística» se pospone el inicio de los test a las 16 horas de este viernes. Todo el proceso lo coordinará el Sergas, y no el 061, como se había informado el jueves. Es decir, las citas no las dará Urxencias Sanitarias, sino Sanidade. En breve darán más información sobre el proceso. Lo que no cambian son los tres requisitos para poder acercarse al Recinto Feiral con el vehículo: tener cita previa, tener síntomas de la enfermedad COVID-19 (tos, fiebre y dificultad respiratoria) y haber estado en alguna de las zonas geográficas consideradas de riesgo.