Los alojamientos de la ciudad echan el cierre

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Elena Silveira

A Coruña 21/03/2020 05:00 h

Los establecimientos hoteleros de la ciudad han ido cerrando de forma escalonada sus puertas. Cancelando reservas para las próximas semanas y enviando su personal a casa para evitar contagios. Los pocos que quedan abiertos no podrán extender su actividad más allá del día 24, cuando está previsto que, por decreto estatal, cierren todos los alojamientos turísticos de España. Este viernes dejaron sus habitaciones los últimos clientes que quedaban en el Hotel Eurostars Atlántico, donde el personal seguía con los turnos normales sabiendo que el día 21 ya no tendrán que volver a sus puestos presenciales para recluirse, como el resto de la población, en sus hogares. Los otros tres hoteles Eurostars de la ciudad (el Hotel Blue fue adquirido por el grupo recientemente, el Ciudad de La Coruña situado en Adormideras y el de Cuatro Caminos) también están cerrados. También el Hotel Finisterre ha vaciado sus habitaciones y no admite más clientes, mientras que el Hotel Hesperia Centro se mantendrá abierto hasta el día 24. Responsables de este grupo confirmaron que no han recibido ningún comunicado oficial que le otorgue o designe como hotel de guardia durante el período de pandemia, aunque sí han ido recibiendo clientes de otros establecimientos hosteleros que cerraron en las últimas semanas. En todo caso, aclaran que ellos también están en proceso de cierre, «como todos los hoteles en España siguiendo la orden publicada por el Gobierno y que insta el cierre de todos los alojamientos turísticos». Aclaran que no han parado su actividad antes porque tienen alojado a personal sanitario desplazado hasta la ciudad para atender en la crisis sanitaria derivada del coronavirus. Indicaron también que el hotel, ahora mismo, «no está en condiciones de acoger a más personas, sino que el objetivo es seguir la orden del Gobierno y cerrar lo antes posible».

Pequeños alojamientos, también afectados

La orden estatal no solo afecta a los grandes hoteles. También a pequeños alojamientos como pensiones y hostales. Ello ha generado gran preocupación entre los clientes de larga estancia de estos establecimientos ya que, tal y como explica uno de ellos, «este es nuestro hogar». Manuel, por ejemplo, trabaja en el sector de la construcción. Aunque es de Lugo, su empresa lo tiene desplazado en A Coruña de forma temporal para una obra. «Non sei que imos facer. Estou esperando a que me digan algo e se teño que marchar para casa, marcho. Porque se pechan todos os hoteis e pensións da cidade non terei onde quedarme», explica.

Muchas de las pensiones y hostales de la ciudad ya han ido desalojando a sus clientes y quedan pocos abiertos. Áurea, que regenta la Pensión Roma, explica que desde que se decretó el confinamiento de la población en sus casas comenzó a recibir cancelaciones de reservas. «Tenemos que cerrar por obligación, pero es que la gente ya no quiere venir. Veremos cómo nos afecta al sector este parón. Porque una vez que se restablezca la normalidad, lo primero será recuperar la economía familiar y, después, el ocio. Hay que priorizar gastos, está claro, y lo primero será comer y cubrir las necesidades básicas y después irse de vacaciones». Explica que no solo las grandes empresas tendrán que acogerse a los ERTE. Ella misma ha iniciado las gestiones para acogerse a una de estas regulaciones que afectará a la empleada que tiene para la limpieza de las instalaciones.

Los responsables de estos establecimientos están a la espera de recibir indicaciones por parte de la Xunta. «Recibimos una circular indicándonos que teníamos que desalojar los establecimientos en el plazo de siete días. Fuimos avisando a nuestros clientes y ahora mismo solo tenemos alojada a una familia, para la que todavía no le han dado una alternativa», explica la gerente de una céntrica pensión coruñesa. Explica también que la orden ministerial es muy general y que deja a las comunidades autónomas la regulación en casos concretos. «No creo que dejen en la calle a las personas que son clientes de largas estancias. No creo que hagan un cierre total. Supongo que habilitarán establecimientos o residencias para acoger a todas estas personas alojadas que no tienen otra vivienda. Pero bueno, vamos poco a poco porque es la primera vez para todos», comenta. Esta empresaria confirma que posiblemente no decretarán el cierre, por ejemplo, de los apartamentos. «En nuestro caso lo que hemos hecho es dejar recambios de toallas, papel higiénico y material de limpieza para tres semanas. Y como los apartamentos tienen lavadora y secadora y son independientes pueden seguir en ellos sin tener contacto con otras personas», explica.

El Hotel Maycar, situado en el número 159 de la calle San Andrés, está pendiente de cerrar sus puertas debido a que todavía no han podido reubicar al último de sus clientes.Se trata de un hombre mayor que lleva ya cinco meses en la ciudad y que tenía reservada la habitación para otros dos más. El gerente del establecimiento, Rodolfo Doldán, confirmó que la orden de cierre por parte de la Xunta les llegó el pasado martes por la noche, un poco más tarde de las diez de la noche. «La orden nos afecta a todos e iremos cerrando a medida en que podamos, teniendo en cuenta que el día 24 ya no podrá estar abierto ninguno. Nos pidieron información sobre el número de clientes que todavía teníamos porque la intención de la Xunta, al parecer, es confinarlos a todos en un mismo establecimiento hotelero de la ciudad, pero no sabemos cuál», explica Doldán. También les recomendaron iniciar un ERTE que, en el caso del Maycar, afectará a ocho trabajadores. «Yo les contesté ayer, miércoles, sobre nuestra situación pero hoy, supongo que por ser festivo, todavía no hemos recibido respuesta. Estamos esperando. En todo caso, si no fuera por este cliente, nosotros ya estaríamos cerrados. El resto de las 54 habitaciones las tenemos vacías desde hace días, así que es un sinsentido seguir en esta situación» indicó.

El Ayuntamiento garantiza el alojamiento para los beneficiarios de servicios sociales

Desde la Xunta confirmaron que responsables del Gobierno central han convocado al conselleiro de Cultura e Turismo, para participar en una videoconferencia este miércoles en la que está previsto abordar cuestiones específicas sobre el cierre de los alojamientos turísticos. En todo caso, lo que pudieron adelantar es que «ninguén se vai quedar na rúa. A súa estancia estarán garantida dunha maneira ou outra». La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, también explicó en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz, que nadie se quedará desamparado y se buscarán soluciones durante el estado de alerta para aquellos que no tienen hogar fijo como para las personas que viven de forma regular en hostales, pensiones y hoteles. En este sentido, desde el gobierno local precisaron que el decreto estatal determina que este tipo de alojamientos que tengan clientes de largas estadías o que los usan como residencia habitual a mantenerse abiertos. Incidieron en que estas empresas tienen la obligación de darles servicio. Por otro lado, indicaron que la concejalía de Benestar Social está buscando soluciones para las personas que son beneficiarias de los servicios sociales y que están alojadas en hostales, pensiones y hoteles. «Los técnicos se han puesto en contacto con los responsables de estos establecimientos para que sigan acogiendo a estas familias o bien buscar una alternativa para ellos. Pero, en todo caso, no se van a quedar en la calle», indicaron.

Según había anunciado la Xunta, se habilitarán, en función de las necesidades, establecimientos de acogida temporal de guardia en cada una de las siete ciudades gallegas para las personas que por diferentes circunstancias, tanto personales como laborales, no puedan retornar a sus domicilios o lugares de origen en el período establecido. «Así, en concreto, adoptaranse as decisións oportunas para evitar situacións de posible desamparo das persoas que se atopen aloxadas en calquera tipoloxía de aloxamento, tanto hoteleiro como extrahoteleiro», explicaron.

El conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, solicitó al Gobierno central mayor claridad en la redacción de la orden por la que decreta el cierre de los alojamientos turísticos. El representante de la Xunta, on-line con el resto de comunidades autónomas, trasladó las dificultades generadas, en el sector y en la propia administración, para la interpretación de un texto que, afirmó, genera confusión. Lo hizo en el marco de la Conferencia Sectorial de Turismo en la que participó por videoconferencia.

Dentro de la línea de cooperación leal, Román Rodríguez demandou la necesidad de contar con seguridad jurídica suficiente para que el Ejecutivo autonómico pueda dictar las instrucciones precisas en el ámbito de sus competencias. De esta manera, se facilitaría el cierre ordenado y se mantendrían abiertos aquellos establecimientos en los que, por diversas razones, las personas alojadas no puedan retornar y aquellos colectivos más vulnerables.

Comunicó, asimismo, que la Xunta está en contacto con el sector en una línea de colaboración activa para resolver las distintas casuísticas que puedan presentarse en el plazo de una semana fijado por el Gobierno para hacer efectivo el cierre. Asimismo, avanzó que establecerá las medidas oportunas para que todas las personas que precisen una plaza dispongan de ella.