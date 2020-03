«Que la gente no salga de casa a por mascarillas. En la farmacia no las tenemos ni para nosotros»

0

Las plantillas que trabajan en las farmacias demandan un kit básico con materiales de protección. Algunos farmacéuticos de la provincia se lo han hecho saber al colegio profesional que los representa que a su vez, y ya hace días, cursó la petición ante Sanidade. Aunque ellos mismos aseguran que los sanitarios son personal prioritario en esta lucha contra el avance del coronavirus, sin los boticarios sería difícil afrontar esta situación.

Ellos están obligados a abrir sus farmacias por ser servicio de primera necesidad y porque ayudan a aliviar la sobrecarga laboral de los centros sanitarios con gestos tan sencillos como tomar la tensión o asesorar a pacientes con la medicación. Están al pie del cañón, pero no cuentan con la suficiente protección: «No nos cansamos de decirle a la gente que no salga de casa a por mascarillas. En la farmacia no las tenemos ni para nosotros. Es un riesgo innecesario que corren al salir de casa», explica Marta Amat, farmacéutica de Burela, que a través de wasap resuelve ésta y otras dudas de clientes relativas al suministro de productos: «Nos faltan mascarillas y los guantes no los hemos conseguido a través del canal de farmacia ni del canal de la distribución. Ya tampoco hay alcohol».

¿Y cómo se protegen? «Hemos colocado mamparas y pedimos al cliente que respete la distancia de 1,5 metros al mostrador. Son las barreras que tenemos», explica la farmacéutica, que asegura que en esta situación tan extraordinaria han tenido que reforzar las tareas de limpieza y desinfección de sus instalaciones, aprovisionar ropa de trabajo y dejar de prestar varios servicios, como pruebas analíticas o de diagnóstico facial, pero deben seguir teniendo que mirar la tensión: «Aunque no tengamos mascarillas, ¿a una persona que se encuentre mal, cómo no le vamos a mirar la tensión? No los podemos derivar por eso a centros médicos tal y como está la situación», reflexiona la farmacéutica, que recuerda que solo pueden dispensar sin receta paracetamol en envases publicitarios: «Y como hay tanta demanda, se está agotando». Amat cree que en este sentido y ante la sobrecarga del sistema sanitario, deberían permitir a las boticas dispensar todo tipo de paracetamol: «Yo creo que ayudaríamos a aligerar la situación y le evitaríamos trastornos al paciente».