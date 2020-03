Una familia ourensana, atrapada en Lanzarote

0

La Voz de Galicia C. Andaluz

Ourense 20/03/2020 14:53 h

Mónica Puga acude todos los días desde el pasado martes al aeropuerto de Lanzarote para probar suerte. Ella, su hijo de 3 años, su madre y la pareja de esta permanecen retenidos en la islas. Los vuelos a la Península se van suspendiendo a diario y a día de hoy no sabe todavía cuándo podrán regresar a Ourense. «Venimos a diario a ver si sale algún vuelo. Vemos cómo se cancelan los que van a Madrid y a Barcelona y, en cambio, los extranjeros van saliendo», dicen. Mónica explica que, además, en su caso, necesita regresar ya que tiene que trabajar la semana que viene. Es cajera de un supermercado de la ciudad, trabajadores imprescindibles, y ya le reclaman su regreso. «Viajamos con Ryanair y no nos dan soluciones. Tenemos que esperar. Al final no nos importa el destino, sea Madrid o Barcelona, lo que queremos es viajar a la Península y luego ya veremos», explica. Mónica tiene otro hijo de 11 años que estos días esta en Ourense con su padre. «Nos han dicho que vayamos mirando por Internet, para cambiar de vuelo o para que nos devuelvan el dinero, pero está colapsado y es imposible hacerlo», relata. Viajar con otra compañía es para ella misión imposible. «Hemos preguntado y tendríamos que pagar 1.400 euros cada uno y no podemos. Aquí hay otros españoles y unos asturianos están a la espera de la contestación por si desde la comunidad fletan un avión para llevarlos a casa. Podríamos sumarnos». De momento ha adquirido cuatro billetes para el día 27, pero nadie les asegura que podrán volar: «A ver», afirma resignada. Cuenta, también, que el cierre de hoteles va a afectar a muchos turistas, aunque en su caso tiene algo más de suerte, ya que su madre había alquilado un piso durante un mes y tiene hasta el día 30. «Estamos con las maletas hechas y todo el día en casa esperando noticias por si tenemos que salir corriendo. Hemos hecho un grupo de Whatsapp con algunos españoles en la misma situación para ver si podemos solucionarlo», afirma. Esta misma mañana volvió al aeropuerto y, de nuevo, regresó sin una solución.