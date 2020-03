0

María José Villarino Legaspi celebró el 19 de marzo su santo y su cumpleaños junto a su madre y su hija Goretti. También era el Día del Padre, pero Óscar, su marido, no pudo estar presente en el almuerzo a mediodía al tener trabajo en Asturias, donde no es festivo san José. No iba a llegar hasta la noche. La fotógrafa ribadense nunca imaginó celebrar así, de esta manera, confinada en casa, los 36, con ropa cómoda y con una vela que ponía el número ocho, "porque non había outra cousa", señala. Su hija hizo tortitas a modo de postre para un menú que estaba compuesto por lentejas y pollo: "Estamos tirando do que hai no conxelador, por non saír facer a compra". El hecho de que su madre sea enferma de alto riesgo les obliga en esta etapa de confinamiento a comer "por turnos", señala. Extreman las precauciones domésticas al máximo. Si fuese una situación normal, María José Villarino comenta que irían comer todos juntos en un día como ese a O Rincón do Gordo, pero la fiesta ha tenido que ser estrictamente casera. También echó de menos "non poder estar con meus irmáns". Aunque el mejor regalo, en los adversos tiempos que corren, es uno: la salud. Cuando todo pase (que pasará), lo celebrará la familia al completo en Arnao. La compañía de los nuestros, otro regalo que estos días es el más preciado de todos.