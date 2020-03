O Valadouro, Foz y Barreiros intensifican la limpieza de zonas más frecuentadas

0

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 20/03/2020 09:26 h

Concellos como los de O Valadouro, Barreiros o Foz también están desarrollando trabajos de desinfección y de limpieza de calles como medida preventiva en esta crisis sanitaria. Operarios municipales de O Valadouro realizaron este miércoles en colaboración con el alcalde trabajos de limpieza en calles, mobiliario urbano, contenedores... en el centro de Ferreira y alrededores. Además, Protección Civil tenía previsto llevar carteles informativos a las parroquias para garantizar que toda la población del municipio está informada de las medidas y de los servicios extraordinarios. También el personal de Servizos Sociais de O Valadouro sigue con detalle casos particulares.

Este viernes comenzarán en Barreiros las primeras tareas de desinfección de aceras en las zonas más frecuentadas, como delante del centro de salud, farmacias, supermercados.... Desde el Concello informan que usarán la motobomba municipal «que se dotará dunha solución con hipoclorito sódico, segundo as recomendacións de limpeza existentes. Pedimos que extremedes as precaucións en caso de ter que circular, xa que conterá lixivia», informan desde el Concello. Desde el Concello de Foz informan que trabajadores de Obras e Servizos llevan con tareas de limpieza desde hace varios días y «están traballando duro tamén no día de San Xosé. Grazas a tod@s os traballadores municipais que estades ao pé do canón: Policía Local, Protección Civil, tamén recollida do lixo e uns Servizos Sociais máis necesarios ca nunca».