El Sergas remite instrucciones al personal sanitario de Ourense sobre cuándo usar las mascarillas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 21/03/2020 05:00 h

El uso y adquisición de material preventivo para evitar el contagio por coronavirus ha sido uno de los puntos de fricción entre los trabajadores del CHUO y la gerencia del área sanitaria provincial durante los últimos días. Este jueves, el gerente, Félix Rubial, remitió un comunicado a los profesionales sanitarios para dar instrucciones sobre cuándo es obligatorio el uso de mascarillas. Las quirúrgicas, «durante o contacto con pacientes que presenten sintomatoloxía respiratoria, con diagnóstico de Covid-19 ou non, así como en partos e illamentos por gotas en enfermidades como gripe».

Las FFP-2, más convencionales, «durante o contacto con casos probables ou confirmados de Covid-19 a menos de dous metros, sempre que exista dispoñibilidade das mesmas, senón serán substituídas por mascarillas cirúrxicas, así como en illamento de transmisión aérea como tuberculose». Por otro lado, la gerencia avisó de que «non se utilizará ningún tipo de mascarilla en actividades e lugares que non impliquen un contacto directo con pacientes, que non formen parte das indicacións mencionadas anteriormente, nin en desprazamentos polo centro e áreas xerais».