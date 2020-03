Adrián Ben: «Quédome co bo: estou coa miña familia»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia i. díaz rolle

viveiro / la voz 18/03/2020 22:00 h

Ni el encierro, ni el cambio en sus rutinas de entrenamiento, y ni siquiera la incertidumbre sobre si se celebrarán o no los Juegos Olímpicos de Tokio dentro de cuatro meses descentran a Adrián Ben Montenegro. El viveirense trabaja como puede en su casa familiar. Trata de conseguir una cinta de correr y se las ingenia para seguir entrenando horas y horas cada día. «Fago ximnasia, exercicios de forza, tamén teño unha bici estática...», relata quien hace unos meses fue sexto del mundo en los 800 metros.

El cambio respecto a sus posibilidades de trabajo en la Blume de Madrid no parece afectarle demasiado: «A nivel mental non me afecta nadiña. Nin non poder sair a correr nin tampouco descoñecer que vai pasar cos Xogos de Tokio. Eu sigo as miñas rutinas, adestro de todas formas, como poido. Quédome co bo: estou coa miña familia, que é algo que valoro moito e incluso máis desde que estou en Madrid».

El corredor del FC Barcelona había vuelto a Viveiro el sábado 7, apenas una semana después de proclamarse subcampeón de España, con intención de darse una semana de vacaciones. Fue después cuando se descontroló una crisis sanitaria que tambalea unos Juegos Olímpicos para los que el mariñano ya tiene mínima. «Eu teño que seguir traballado. Se se fan ben, e senón xa chegarán», razona un deportisa que apela al compromiso de todos para luchar contra el coronavirus: «Claro que me gustaría sair a correr». La crisis es mundial, pero hay países en los que lo permiten si vas solo. «Eu entendo e respecto todas as posturas, pero se queremos sair desta todos temos que aportar e cumprir co que toca», responde.