Muy poca actividad en los puestos de la Praza de Abastos lalinense, con escasa clientela de paso al supermercado

La Voz de Galicia

18/03/2020 20:58 h

A media mañana ayer en los puestos de la Praza de Abastos de Lalín los clientes se podían contar con los dedos de una mano y aún sobraba alguno. Tras el mostrador, los comerciantes continúan al pie del cañón y se quejan de la falta de público.

Alguno se pregunta qué comerán estos días. El pasado fin de semana fueron testigos de un lleno total en el supermercado de la Praza y explican que ya desde el viernes fue un ir y venir de gente cargada con carros. Viendo lo que vieron salir por la puerta y el tamaño de los pedidos y de la cantidad de bolsas y carros que salieron no les extraña que ahora no haya gente que venga a comprar. Alguno está convencido de que hay vecinos que cargaron provisiones para un asedio de meses, en caso de que fuera necesario.

Entienden que los que residen en el rural hayan preferido acaparar en cierta medida alimentos, para tener que desplazarse lo menos posible y poder quedarse en casa, pero no encuentran mucha explicación a que los residentes en el casco no acudan a comprar carne o pescado fresco.

Tienen, dicen, pocos clientes y lo que pasan por los puestos «o fan para mercar algunha cousiña de paso que veñen ao supermercado». Carnicerías y pescadería constituyen un complemento de la venta en el súper.

Algún puesto también permanece estos días cerrado. En la tienda ecológica Riquiña, su propietaria señalaba que en ese momento tenía abierto porque había tenido un pedido pero no abre a diario.

En cuanto a un posible reparto a domicilio explica que se puso en contacto con sus clientes y «se me avisan, se chaman que precisan algo non teño ningún inconvinte en levalo, lles damos facilidades para que se non poden vir a mercar, nolo piden e llo podo levar».

Pero aún así, comenta, los pedidos son escasos al igual que las ventas en todos los puestos.