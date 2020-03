El párroco de Betanzos busca inscritos en YouTube para poder dar las misas a través del móvil

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Toni Silva

Betanzos 19/03/2020 11:12 h

El párroco de Betanzos, Santiago Pérez, sigue buscando fórmulas para poder ofrecer misa a sus parroquianos, muchos de los cuales realizan continuos amagos para asistir a las celebraciones pese a estar prohibido. «Una colaboradora me pidió permiso para venir a la misa de San José y por supuesto le dije "No, tienes 80 años y te vas a quedar en casa"», indica el cura.

Por eso, desde la declaración del estado de alarma sigue estudiando medidas para hacer llegar la misa a los feligreses de Betanzos vía telemática. «Podría hacerlo, sin necesidad de suscritos al canal de YouTube, a través de un ordenador, pero eso me obliga a una logística de la que no dispongo en las iglesias: cámara, wifi... por eso lo más sencillo es ofrecerla por móvil», indica. Y para eso, YouTube le exige tener una cuota de 1.000 inscritos en su cuenta de esta aplicación. «Igual que ese cura de Italia pidió fotos a sus feligreses y celebra con las fotos en los bancos, yo quiero rezar en directo y que mis feligreses (y todos los que quieran) me vean (dando misa)». A media mañana de este 19 de marzo ya iba por más de 250. Los interesados en registrarse pueden hacerlo pulsando https://www.youtube.com/channel/UC4IaHdoN2NzkK618W73e8fg.