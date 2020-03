Medio Rural pide que los agricultores aficionados puedan trabajar pese a la cuarentena

Medio Rural responde en su web a las dudas que el estado de alarma plantea entre los agricultores

Está claro que el confinamiento puede abandonarse por motivos laborales. Que uno puede salir de su domicilio si el destino es su centro de trabajo, sea este una fábrica, una granja o la finca en la que cuida la vid. El problema surge cuando el interesado en cuestión no es un profesional del campo y decide, por ejemplo, plantar patatas, cuidar de sus verduras o atender unas colmenas que cuida como afición. Entonces, explican en la consellería do Medio Rural, la situación cambia. Porque lo que no está permitido es que, con la excusa de cualquier tarea agrícola, uno coja el tractor y se pasee por todo el monte para llegar a sus fincas.

Seguir leyendo