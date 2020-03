La jornada festiva arranca con controles masivos en Ferrolterra

0

Ferrol 19/03/2020

Las fuerzas de seguridad están intensificado los controles en los viales de la comarca de Ferrol para impedir los desplazamientos innecesarios en una jornada festiva del Día del Padre en la que, tradicionalmente, se celebran comidas y reuniones familiares. Así, a las nueve de la mañana en la carretera de As Pías,a la altura del radar fijo, ya se había montado un amplio dispositivo, en el que la Guardia Civil de Tráfico controlaba los vehículos que circulaban en dirección a A Coruña, y la Policía Local de Fene los que se dirigían hacia Ferrol.

Los agentes de las respectivas policías locales de Ferrol y Narón también están intensificando su actividad para garantizar que se cumplan las normas establecidas para tratar de frenar la pandemia del coronavirus. Su cometido no se limitará a controlar las vías públicas, si no que también acudirán a domicilios en los que se tenga conocimiento de que hay reuniones de personas que no residen en el mismo, que se exponen a ser sancionadas.

Durante la jornada de ayer, miércoles, la policía municipal de Ferrol denuncio a siete personas por saltarse la orden de confinamiento y los agentes de Narón otras siete, la mayoría de ellos eran viandantes.