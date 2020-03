Esta floristería regala flores en su puerta el día del Padre para que no se mueran

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

pontevedra / la voz 19/03/2020 12:29 h

No hay prácticamente nadie por las calles, pero Andrea Tenorio tenía la tienda llena de flores para el Día del Padre. Para ella era una buena ocasión para hacer algo de dinero en un negocio marcado por estas celebraciones y por los centros que se llevan a los cementerios en días señalados. Así que la cuarentena dictada por el Gobierno el pasado 14 de marzo para evitar la propagación del coronavirus la pillo con su floristería Sembrando Girasoles llena de mercancía, mucha más que la de una semana normal. Este miércoles estuvo más de tres horas haciendo ramos y los fue colocando en cubos a las puertas de su negocio. Los había distintos. Agotó todas las flores que tenía en el almacén. Había ramos de rosas, liliums, claveles, margaritas, anthuriums, limonium y clavelinas. Sobre ellos, un cartel que decía: «Si tienes la suerte de estar mañana con tu padre, regálale flores. Cógelas! Se me parte el alma verlas morir».

Andrea estaba esta mañana sorprendida por el revuelo que había generado su acción en la calle Loureiro Crespo. «Tenía mucha mercancía, muchos encargos para llevar a los cementerios que se tuvieron que cancelar», explica Tenorio, que aunque podría abrir una parte de su negocio por vender también alimentación de animales no lo hace. «Soy una paciente de riesgo y tengo miedo, voy lo menos que puedo». Hoy no ha ido por su tienda, pero cree que después de la tarde de ayer, las flores no llegarían a este mediodía. «Había gente que entraba para preguntarme cuanto costaban o si me daban algo, pero le decía que no, que no se le cobraba a nadie por eso», explica esta florista pontevedresa, que este junio cumpliría dos años con un negocio por el que pelea por sacarlo adelante a diario. «Después de una campaña de San Valentín bastante flojo, llega esto, nos va a costar salir adelante», lamenta Andrea Tenorio, que pese a costarle le ha puesto una sonrisa a los escasos pontevedreses que pasan por delante de su puerta en una cuarentena que está sacando a relucir la solidaridad de miles de ciudadanos. Aunque Andrea Tenorio tiene un negocio se une al mensaje colectivo de Quédate en casa.