«Enjoy Ribeira Sacra», turismo virtual para el tiempo de confinamiento

La Voz de Galicia Francisco Albo

19/03/2020 12:55 h

Aunque el estado de alarma sanitaria declarado para contener la epidemia de coronavirus ha supuesto un parón total para el turismo, el consorcio turístico de la Ribeira Sacra se mantiene activo de diversas maneras. Una de ellas es un concurso promovido a través de las cuentas que tiene esta entidad en las redes sociales con el objetivo de ofrecer un entretenimiento a sus seguidores y al mismo tiempo continuar divulgando los valores y atractivos del territorio. Desde el pasado lunes, los perfiles del consorcio en Facebook e Instagram publican imágenes de lugares representativos y elementos de interés del paisaje y el patrimonio de la Ribeira Sacra. Las fotografías aparecen a menudo fragmentadas o invertidas. Los seguidores de estas cuentas deben identificar los lugares en el que fueron tomadas las imágenes.

Al convocar el certamen, el consorcio anunció que intentará organizar un sorteo de estancias de fin de semana, publicaciones turísticas y obsequios entre las personas que interactúen con estas entradas mientras dure el período de alarma. Cada vez que se resuelve un acertijo, se pide a los concursantes que aporten sus propias imágenes del lugar o el elemento que aparece en cada fotografía. «Por exemplo, unha das fotos que publicamos é do palacio de San Paio de Diomondi, no Saviñao, co aspecto que ten despois de ser restaurado, e animamos aos seguidores a publicar fotos do mesmo edificio antes da restauración», explica Alexandra Seara, gerente del consorcio. «Os concursantes tamén poden facer comentarios e conversar entre eles para compartir informacións e experiencias sobre estes lugares», añade.

Desde que comenzó el concurso también se han publicado imágenes del mirador de Cabezoás —en el municipio de Parada de Sil—, el monasterio de San Pedro de Rocas —en Esgos—, la fortaleza de Monforte y uno de los murales que, por iniciativa del consorcio, fueron pintados en diversos espacios públicos de la Ribeira Sacra por el equipo Cestola na Cachola y el artista Abraham Caride.