Ence mantiene la actividad de sus fábricas para el suministro de celulosa y de energía eléctrica durante la crisis

Pontevedra / La Voz 19/03/2020 12:45 h

Ence manifestó esta mañana que está trabajando para «asegurar a subministración de celulosa e enerxía eléctrica, bens e servizos básicos na actual situación de crise». Desde la compañía recordaron que sus fábricas de Lourizán y de Navia producen celulosa, «material co que se fabrican produtos hixiénicos de primeira necesidade» mientras que la empresa también mantiene en funcionamiento sus plantas de energía eléctrica renovable. Desde la empresa manifestaron que tomaron las medidas de seguridad adecuadas para la salud de sus trabajadores. «A temprán e estrita aplicación do protocolo interno de prevención da compañía fronte ao coronavirus está a permitir que todas as plantas de enerxía renovable e de celulosas da empresa estean a operar».

Ence recalcó que se trata de «unha cuestión de responsabilidade cara as persoas e a sociedade» ante la importancia que en esta situación cobra el suministro a la población «tanto de energía eléctrica renovable e firme, como de produtos celulósicos (especialmente papel tisú, principal destino de celulosa de Ence, que xoga un papel importante nas medidas hixiénicas necesarias para previr e combatir ao COVID-19», precisaron desde la compañía.

Por su parte, desde Ence insistieron en que la seguridad de las personas es una «prioridade máxima» y que la compañía se anticipó en la aplicación de medidas de prevención y contención frente al coronavirus. De esta forma, la pastera precisa que se extremaron las medidas de prevención en todos sus centros operativos y la cadena de suministro; que todas las personas cuya actividad lo permite trabajan desde sus domicilios y se implantaron protocolos de prevención en todos los puestos de trabajo.

De esta manera, la mitad del personal de las fábricas trabaja en su domicilio, siguiendo las recomendaciones del Gobierno. También se han modificado los turnos para el personal de las plantas, por lo que en la actualidad no coinciden presencialmente en las mismas más de un 12 % de los empleados. Las medidas de prevención también se están ejecutando en los ámbitos forestal y logístico.

Desde la pastera se afirmó: «Estamos a vivir unha crise que, moi probablemente, vai ser longa. Unha crise que será imposible superar se se paraliza a produción dos bens e servizos que precisa a cidadanía. Desde Ence estamos a focalizar os nosos esforzos en garantir a seguridade das persoas, pero tamén en manter o emprego e a actividade económica, para dar a mellor resposta, como así o esixe esta dura situación».

Por último, en su comunicado, Ence concluyó: «Non é realista pensar que sairemos desta pandemia se estamos todos confinados nos nosos domicilios, xa que necesitamos que se siga producindo e fornecendo á sociedade de enerxía eléctrica, alimentos e productos básicos e hixiénicos ou sanitarios».