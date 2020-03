El Ejército llega a Vilagarcía

0

Vilagarcía 19/03/2020 15:58 h

Una unidad de la Brigada Galicia VII (Brilat) se desplazó a primera hora de la tarde a Vilagarcía para proceder a la desinfección del centro de salud de San Roque después de haber recibido esta misma semana la formación específica para estas labores por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

«A decisión de desinfectar o centro de saúde adoptouse pola necesidade de garantir a salubridade dun edificio ao que, loxicamente, acoden persoas enfermas que, nalgún caso, pode ser portadoras do virus. Despois do acordo polo que o Exército tamén colaborará na loita contra a pandemia, o alcalde, Alberto Varela, púxose en contacto tanto coa subdelegación do Goberno coma coa xerencia do Sergas para reclamar esa acción concreta no centro de San Roque», según informan desde Ravella.

Ante esta situación, desde el Concello hacen una llamada a la tranquilidad: «A desinfección dun centro de saúde é absolutamente normal e máis nun caso como o actual. Pero, precisamente por iso, se insiste diante da poboación no cumprimento estrito das normas da alarma sanitaria e no uso racional dos servizos públicos, especialmente os sanitarios».