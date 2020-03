El director del CV Ribeira Sacra, en cuarentena en Lima...

Manolo Martinez no puede salir de la casa de su hija en la capital de Perú

La Voz de Galicia luis conde

monforte / la voz 19/03/2020 05:20 h

El director deportivo del Ribeira Sacra, Manolo Martínez, está a la espera de conseguir un billete para dejar Perú. El técnico monfortino viajó a principios de mes al país sudamericano para visitar a su hija, Susana, que imparte clases en la Universidad de Lima, y al mismo tiempo hacer turismo. La idea de Martínez era regresar el próximo día 29, y ya tenía billete. No obstante, a medianoche del pasado domingo, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, decretó el estado de emergencia por la crisis provocada por el coronavirus, lo que hizo que quedara anulado el billete.

Ante esta situación, el lunes por la mañana Manolo Martínez se puso en contacto con el consulado de España para explicarle su situación y la intención de regresar cuanto antes. «Soubemos da situación cando regresabamos de Cuzco a Lima no mesmo aeroporto. Entón, o que fixen foi poñerme en contacto co Consulado, expliqueilles as miñas intencións, e eles pedíronme todos os meus datos, asegurándome que se poñerían en contacto comigo», señala Martínez desde Lima, ciudad en la que está confinado en cuarentena en el domicilio de su hija.

El preparador monfortino quiere emprender viaje de regreso de forma inmediata, y más teniendo en cuenta que toda esta situación se puede prolongar en el tiempo. «Quero volver á miña terra xa», añade.

Martínez espera que el consulado le facilite su salida de Perú. El objetivo es conseguir cuanto antes un billete, que permita su expatriación. El técnico monfortino aprovecha para mandar un mensaje de ánimo a toda la sociedad. «Temos que estar todos unidos e seguir as instrucións das autoridades. Estamos loitando contra un elemento estraño, pero todos xuntos sairemos desta. Pero toca estar na casa», concluye.