La Voz de Galicia MARÍA CUADRADO

O VALADOURO / LA VOZ 20/03/2020 05:00 h

Vivir en el rural tiene ciertas ventajas en esta crisis sanitaria. El COVID-19 nos ha enclaustrado, pero el que tiene huerta, frutales o prado sobrelleva mejor el confinamiento. Ante esta situación extraordinaria y como medida para no bajar la guardia, el Concello de O Valadouro, municipio "casi libre" de la plaga de avispa asiática, ha lanzado una campaña en la que invita a sus vecinos a aprovechar estos días de encierro para reforzar el trampeo para capturar velutinas reinas y evitar nuevos nidos.

Entre la población ha difundido estos días un vídeo con indicaciones sencillas para elaborar trampas con materiales que todos tenemos a disposición en nuestra casa. Esta ayuda vecinal se suma a otras acciones que ya desarrolla el Ayuntamiento durante buena parte del año con la asistencia de la empresa especializada Serpa (retirada de nidos y trampeo) y al amparo del convenio con Seaga. El concejal valadourense de Medio Ambiente y Medio Rural, Iago Fernández Pena, asegura que plantearon la idea del vídeo después de no poder celebrar una charla informativa para concienciar a la población de la importancia del trampeo. La reunión iba a tener lugar el próximo día 22, pero debido a las medidas extraordinarias decretadas para evitar la propagación del coronavirus, el Concello tuvo que suspender el acto.

El vídeo está llegando a todas las casas a través de diferentes canales y en el mismo se dan instrucciones de cómo fabricar trampas caseras: «Calquera ten na casa unha botella de plástico, un líquido doce e alcohol. Aínda que depende da temperatura, marzo é un bo mes para empezar a facer e a colocar trampas. Os apicultores de Ferreira xa constatamos que se empezaron a coller velutinas raíñas. Que cada un no seu xardín ou na horta poña unha trampa, tamén axuda», explica el edil: «Neste tempo saen as raíñas e si as colles evitas que creen os niños primarios».

Con esta iniciativa, todo está pensado, hasta el diámetro máximo aconsejable de los agujeros que se deben hacer en las botellasde plástico: «O dos furados de oito milímetros é para que non podan entrar as vespas cabro, pero si as velutinas». Fernández reconoce que erradicar la plaga de velutina al 100 % es casi misión imposible, pero sí es factible mantenerla a raya actuando con rapidez y trabajando de forma constante, algo que el Concello y los vecinos hacen con un plan anual de contención. Hace varios años registraron unos 375 nidos, pero en 2018 ya se constató un bajón. «Nunca volvimos a aquela primeira cifra», asegura el edil, que apela a la colaboración ciudadana en esta etapa de confinamiento: «Xa que aplaudimos polas ventás para respaldar a todos os sectores que tanto nos están axudando nesta crise sanitaria, tamén é un bo momento para sumar forzas e que cada un na súa casa siga poñendo o seu grao de area para conter a propagación da praga da velutina».