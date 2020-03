Una abogada de maltratos y divorcios: «Fue una locura, tengo llamadas desde el domingo»

0

Los tribunales de Vigo están prácticamente paralizados por el estado de alarma, salvo el juzgado de guardia, pero algunos abogados de oficio del turno de violencia doméstica siguen teniendo bastante trabajo. Esta misma semana salió a la luz la detención de un vigués de 60 años que abofeteó a su joven esposa cubana porque ella se negó a tener sexo en los primeros días de confinamiento domiciliario por el coronavirus.

La letrada Ana García Costas, experta en familia y malos tratos, califica de «locura» lo vivido en su guardia desde que empezó el real decreto del estado de alarma por el coronavirus y el confinamiento obligatorio de los vigueses en casa. «Estuve el sábado de guardia de detenidos y, la verdad, fue una locura pues había diez detenidos por robos con violencia y violencia doméstica», relata.

En los últimos días, el tribunal ha extremado las medidas de seguridad: «El sábado bajaron a los detenidos al juzgado de guardia para disposición judicial pero el domingo la jueza de guardia asistió a los detenidos por videoconferencia y los abogados acompañamos a los detenidos en su declaración desde la comisaría».

Pero además de ejercer el turno de oficio en Violencia sobre la Mujer, Costas es especialista en asuntos de familia. Y su teléfono no ha parado de sonar por consultas sobre el régime de visitas a los hijos de divorciados. «Recibí muchas llamadas porque hay madres que aprovechan para no dejar que los hijos vean a los padres. Y otras progenitoras que trabajan y no tienen más familia para atender a los niños y los respectivos padres no quieren hacerse cargo de los hijos en común», dice.

Dado que la actividad judicial se limita a servicios esenciales, la abogada de familia se limita a dar consejos a los clientes. «Le estoy diciendo a mis clientes que procuren ser negociadores e insistentes en su solicitud de ver a los hijos menores. He tenido llamadas desde el domingo por esto. Son asuntos sobre los que ya hay sentencia pero uno de los dos progenitores no cumple las sentencias», afirma.

La letrada cree, por los casos que le llegan, que «hay madres que unilateralmente interpretan que con el confinamiento los hijos no pueden salir a la calle y otras que lo contrario, que como tienen que trabajar, necesitan a los padres para que atiendan a los hijos y los padres se niegan».

A pesar de todas estas incidencias, no se puede hacer nada judicialmente. «Mi idea para resolverlo es que los afectados llamen al juzgado de familia y que lo pongan en conocimiento de la jueza porque esto va para largo y va a generar situaciones de violencia, me temo».

Otros abogados han recibido consultas parecidas y los criterios son distintos, según explica García Costas. «Hay compañeras abogadas que sin saber cual es el criterio judicial dicen a sus clientas que no dejen ir a los niños con el padre. Claro que no piensan que el padre también está sufriendo por no poder estar con sus hijos», afirma. Y recalca: «El pasado fin de semana fue una locura».

Divorciados que no pueden entrar en Portugal a visitar al hijo

Otra abogada del mismo sector, Josefina Barros, admite que, esta semana, a nivel jurídico, «está todo parado, la gente es consciente de que se suspendieron los plazos judiciales, lo único que se mueve es la gente a los supermercados y a pasear los perros, del resto nada». Sin embargo, también recibe llamadas para consultas de familia. «Me llamó un cliente porque su hijo vive en Portugal con su madre, y como se cerraron las fronteras no sabía si podía ir a entrar o no en el país vecino. Del resto de asuntos me llegaron muy poquitas llamadas, el lunes aún tuve algunas y luego nada».