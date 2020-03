«Para retransmitir as misas en vivo necesito mil seguidores en YouTube»

0

La Voz de Galicia francisco albo

monforte / la voz 17/03/2020 18:55 h

Con la suspensión total de los actos religiosos públicos, las parroquias del sur de la provincia y del resto de la diócesis lucense buscan diferentes maneras de mantener el contacto con sus fieles. El párroco del barrio de la Estación de Monforte, José Luis Vázquez Coego, decidió echar mano de las nuevas tecnologías. Desde el fin de semana graba en vídeo las misas que oficia en solitario cada mañana -con un teléfono móvil- para difundirlas poco después en un canal que abrió con este fin en el portal YouTube. «A idea xurdiume o venres, despois de saberse que se declararía a alerta máxima -explica-, e pareceume adecuada para que a xente que queira poida seguir asistindo ás misas aínda que xa non poida reunirse na igrexa».

Al párroco le gustaría transmitir en tiempo real las misas por Internet, pero las normas de uso YouTube no se lo permiten por el momento. «Non deixan facer emisións en directo se o canal non conta ao menos con mil seguidores», señala. «Así que o que fago é gravalas a primeira hora para difundilas despois a media mañá, entre as once e as doce», añade. Una vez terminada la misa, señala por otro lado José Luis Vázquez, hay que esperar entre una y dos horas para que pueda verse en Internet porque la grabación ocupa casi un giga y comprimirla lleva su tiempo. En caso de que el canal, -denominado simplemente «Parroquia Estación - Monforte de Lemos»- llegue a superar los mil suscriptores, los fieles podrían seguir las misas mientras se celebran.

José Luis Vázquez, que está también a cargo de las parroquias monfortinas de Chavaga, A Parte, Reigada, Ribas Altas y Valverde, sigue acudiendo a diario a la iglesia del barrio de la Estación, pero no solo para celebrar las mismas. Por las tardes está abriendo el templo durante cortos períodos -entre una y dos horas, normalmente hacia las cuatro y media- para que los fieles que lo deseen puedan entrar a rezar, mantiendo las conocidas normas de separación mínima entre las personas que rigen en cualquier espacio público.

El párroco, por otro lado, anima a las personas que lo deseen a ofrecerse como voluntarios para llevar comida y medicinas a sus domicilios a personas mayores o dependientes. «Se houbese xente interesada en ofrecer este apoio ás personas que o necesiten, a parroquia podería coordinar un grupo de axuda», señala. Los interesados que quieran colaborar pueden ponerse en contacto con el párroco a través del correo electrónico parroquiadaestacion@diocesisdelugo.org.

Rezos a través de Facebook en Chantada y campanadas en A Régoa

La parroquia de Santa Mariña de Chantada -en la capital del municipio- está utilizando su perfil de Facebook para comunicarse con sus fieles, a los que ofrece cada día una lectura del Evangelio y una meditación. Asimismo, anima a sus fieles a rezar el rosario a las doce del mediodía en favor de los afectados por la pandemia y de todas las personas que luchan contra ella. «Tamén animamos á xente a seguir as misas que retransmiten cada día por varios canais de televisión, xa que non poden acudir á igrexa», explica el párroco Manuel Areán.

Por otro lado, la parroquia ha formado un pequeño grupo formado por tres voluntarios de Cáritas que se ocupa de llevar comida y medicamentos a varios vecinos del casco urbano de Chantada que padecen problemas de movilidad.

Toques al mediodía

En la parroquia monfortina de A Régoa se recurre a un método más tradicional para dirigirse a los fieles. Según explica el párroco Rafael Mella, las campanas de la iglesia repican diariamente a las doce del mediodía para pedir a los feligreses que recen por los que sufren la epidemia. Por otra parte, tanto este templo como el de la iglesia del Colegio de la Compañía -ambos atendidos por el mismo párroco- suelen abrir brevemente a las horas habituales de las misas aunque no se celebran oficios. «É para que a xente que desexe poida rezar un pouco, confesarse ou recibir a comuñón», dice Mella.