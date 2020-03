La previsión más insólita: Galicia tendrá una primavera más seca que el resto de España

0

La Voz de Galicia

18/03/2020

Galicia despide este viernes el invierno más cálido del siglo XXI y el tercero desde 1971. La anomalía positiva de la temperatura media durante la estación ha alcanzado 1.5 grados. La Aemet destaca en su informe el carácter extremo del pasado mes de febrero, cuando se registraron anomalías de hasta 2,9 grados sobre los valores normales y cifras de hasta 25,4 grados que se registraron en localidades como Ourense. «Hemos tenido un claro predominio de masas de aire de naturaleza subtropical y por eso han sido tan elevadas las temperaturas», señala Francisco Infante, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la comunidad.

Los inviernos cálidos ya no son, de todas formas, ninguna sorpresa. Este año, además, no ha habido ningún evento atmosférico singular como El Niño que pudiese interferir en el comportamiento de la temperatura. «Invierno tras invierno se va confirmando la tendencia que se ajusta al contexto de calentamiento en el que nos encontramos, lo cual no quiere decir que una determinada estación pueda ser más fría», confiesa.

La Aemet ha publicado también su previsión estacional para la primavera. Y aunque en las latitudes medias siempre hay que tomar con mucha cautela este tipo de información, sobre todo en estos memos de variabilidad, la apuesta la agencia española coincide con otras como las de la NOAA de Estados Unidos y el servicio Copernicus de la Comisión Europea. «Serán unos meses más cálidos de lo normal en toda la Península, también aquí en Galicia». En el próximo trimestre tampoco se espera que aparezca ningún tipo de fenómeno que eleve las temperaturas por encima de la media. Todo apunta a que se mantiene la misma situación del invierno. «Dado que no hay ningún patrón climático que provoque algún cambio sustancial sobre la situación en la que nos encontramos ahora mismo parece que se va a mantener esta persistencia de entrada de masas de aire cálido», comenta Infante.

Los próximos tres meses además de cálidos serán secos. Y aquí hay un hecho sorprendente y es que los modelos están apuntando a que en el noroeste de la Península la situación será seca que en el resto. «De momento desconocemos por qué están señalando esto para Galicia. En las próximas semanas tendremos más información. Lo que está claro es que los modelos no suelen ser tan preciosos en lo referente a al grado de resolución espacial», confiesa el meteorólogo.

Esta previsión a largo plazo tiene ya se percibe en el pronóstico para los próximos días. Al margen del episodio de tormentas previsto para este fin de semana, los mapas muestran que el anticiclón de las Azores, sinónimo de cielo despejado en Galicia, está con fuerza y asentando al norte de la Península. La semana que viene se espera una circulación del nordés que dejará ese tiempo seco que nos anuncian para la primavera. Habrá que esperar si puede tener influencia para acabar con el virus.