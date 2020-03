Mirella López consigue su mascarilla tras una ola de solidaridad en las redes

0

La Voz de Galicia María Guntín

Lugo / La Voz 18/03/2020 12:36 h

La lucense Mirella López ha recibido una avalancha de solidaridad que le ha hecho llegar una mascarilla. Desde que se publicó la noticia de que esta mujer, paciente de cáncer de mama y que está recibiendo un tratamiento hormonal y preventivo, no encontraba una en la farmacia de Triacastela, han sido muchas las personas que se han puesto en contacto con ella o con este periódico para enviársela. "Tenemos que intentar concienciar a la gente para que no guarde las mascarillas si no las necesita. Por eso les pido que las lleven a los hospitales o que se las ofrezcan a personas que las necesitan. En estos momentos, tenemos que ser responsables y coherentes", explica Mirella, que pasa los días de cuarentena en su casa de San Breixo.

Esta lucense ha recibido muchas llamadas y mensajes, a través de las redes sociales y a través de conocidos. Mucha gente ha reaccionado de manera solidaria y quería enviarla a Mirella la mascarilla que necesitaba para ir este viernes al médico y es que, ante la amenaza del coronavirus, los pacientes oncológicos deben extremar las precauciones. "Esto demuestra que hay mucha gente buena en el mundo y que la mayoría de personas son muy solidarias", explica.