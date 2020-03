Fátima Rey: «La cultura no la para el virus ni nadie, otra cosa es que cobremos»

0

La Voz de Galicia Bea Costa

Vilagarcía 18/03/2020 12:18 h

Fátima Rey es puro teatro, en Arousa lo saben bien, pero lo que toca ahora es lidiar con la realidad pura y dura, y esa realidad ha dejado desiertos los escenarios y a ella, sin trabajo. Actriz, directora y profesora de teatro de profesión, lleva trece años como autónoma y nunca se había visto en semejante tesitura. «Tengo para pasar este mes», cuenta. Y, viendo el panorama, no hace cuentas de que le salga ningún trabajo hasta el verano. «La cultura va a ser lo que más tarde en arrancar porque cuando todo esto termine va a haber una falta de dinero bestial y en lo que menos va a gastar la gente es en cultura», reflexiona.

Hasta nuevo aviso están suspendidas las clases de teatro que imparte en Vilanova, Ribadumia y A Illa; se han aplazado las actuaciones que tenía cerradas con su compañía, Tatana Teatro, así como la grabación del programa televisivo «Como cho conto» y, por supuesto, la puesta en escena de la Semana Santa de Paradela (Meis). Solo este último montaje —que ya no está previsto que se celebre este año— movilizaba a unas setenta personas. Los preparativos para esta escenificación de la Pasión de Jesús empezaron en octubre y la semana pasada estaba convocada su presentación ante la prensa, pero el coronavirus se hizo fuerte y todo lo demás pasó a segundo plano. A Fátima Rey ni siquiera le queda el recurso de vestirse de meiga para protagonizar la queimada y los conjuros con los que ameniza bodas, comidas de empresa y otros actos sociales.

El show debe continuar, dicen siempre en el mundo del espectáculo, pero ahora solo puede hacerse desde casa, y gracias. Las nuevas tecnologías permiten a los artistas seguir dando rienda suelta a su talento y estar en contacto con su público, pero Facebook e Instagram no dan de comer. A Fátima le ha dejado de sonar el teléfono para contratarla, pero la cuota de 280 euros mensuales de la seguridad social y el IRPF trimestral no perdonan, al menos hasta que se hagan efectivas las medidas anunciadas por el gobierno. «Espero que haya ayudas también para nosotros», comenta. Entre tanto poco más puede hacer más que quedarse en casa pendiente de las noticias y la escritura, otra de sus pasiones.

Fátima Rey es de las que opina que la cultura es el mejor antídoto contra las adversidades y está convencida de que del COVID-19 se podrá sacar también alguna lectura positiva. «Todo lo que está pasando va a ser una fuente de inspiración para los artistas, van a salir canciones, obras de teatro... de todo, el humor no se va a perder». Ella no, desde luego. «La cultura no la va a parar el virus ni nadie, otra cosa es que cobremos. Pero bueno, total, yo siempre fui pobre... Esta es mi vida, no me voy a bajar de los escenarios y los artistas no nos vamos a quedar parados».