0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lucía Rey

Xove | Viveiro / La Voz 18/03/2020 17:49 h

El transporte por carretera en A Mariña vive momentos de «incertidume e malestar» debido a la crisis por el coronavirus, como expone Amador García, propietario de Transportes Paraíso, una de las empresas punteras en la comarca y cuya sede se encuentra en el polígono industrial de Camba, en Xove. Tras explicar que «é moi difícil traballar neste momento», García critica la «falta de humanidade» que detecta por el COVID-19 hacia las personas que cada semana recorren miles de kilómetros transportando mercancías básicas para que, en la medida de lo posible, la sociedad siga funcionando. «Falta humanidade, os chóferes están facendo máis de 400 quilómetros sen poder ir a un baño, nin tomar un café nin un bocadillo porque nas carreteras está todo pechado aínda que as autoridades dixeron que ía haber uns servizos mínimos para profesonais cando realmente non é así. Mesmo se está tratando aos condutores como se foran apestados», sostiene, aunque destaca que El Huerto, en Ribadeo, ha sido uno de los primeros y únicos establecimientos que está a disposición de los transportistas en la zona norte de España.

A las cancelaciones de última hora de numerosos portes, lo que dificulta mucho la organización diaria de la flota de 20 camiones que tiene Transportes Paraíso, se añade lo «mal recibidos» que son los transportistas cuando llegan a muchas fábricas. «Recepciónanlles as mercadoría, pero a eles non os deixan nin ir ao baño», comenta García. Señala que de muchas empresas está saliendo producto manufacturado, pero apenas entra materia prima. Las cancelaciones a última hora de muchos portes y la multitud de protocolos sanitarios en función del sector para el que presenten un servicio, son otro gran hándicap. Y apunta: «Se isto segue así moito tempo, non para o transporte si que colapsa todo».