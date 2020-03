Una empresaria de Bergondo dona material de protección para la Guardia Civil de Betanzos

0

Dolores Vázquez

Bergondo 18/03/2020 17:08 h

Begoña Pena Cacheiro, empresaria de Bergondo dedicada al producto de huerta, quiere que su gesto de donación de material de protección para la Guardia Civil de Betanzos sea entendido como una cadena de favores. «As veces non nos damos conta que podemos axudar e nós tampouco eramos conscientes de todo o que tiñamos», explica. La impulsora de Olor y Sabor acaba de incorporarse al trabajo tras una baja por maternidad y al colocar el almacén comprobó que tenía 20 botes de gel hidroalcohólico y un centenar de guantes reutilizables, la mayoría procedentes de la empresa de distribución de una amiga que cerró y decidió entregarlos en el puesto de la Guardia Civil. Consideró que con la donación ayudaría a paliar la escasez de material que tienen las fuerzas de seguridad a la hora de actuar en esta crisis sanitaria.

«Sacamos unha foto polo efecto chamada, por se hai alguén que ten máis material que poda doar», explica, conminando a este tipo de gestos en una situación de pandemia como la actual. «Eu non son grupo de risco e por que non vou doar?», comenta. En estos momentos no está vendiendo productor a los restaurantes «porque están pechados» y su fuerte, que es el tomate, será en verano. «Ao non estar manipulando para a venda non teño que desinfectar as mans tan exhaustivamente e con auga e xabrón vou servida», explica, a modo de justificación de por qué entrega un material que es muy demandado. Dice que tiene guantes, además, para seguir realizando las labores con los semilleros, que es a lo que se dedica ahora.

«Esto fágoo pensando en que ao mellor a min non me afecta, pero axudo a outras persoas», apostilla.