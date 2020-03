Deberes para el confinamiento de los jugadores y jugadoras del Pescados Rubén

0

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

burela / la voz 17/03/2020 22:20 h

Los jugadores y jugadoras del Pescados Rubén-Burela no son una excepción y van a tener que pasar la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus encerrados en sus casas. Todavía es una incógnita qué pasará con las competiciones cuando la situación se calme. Podría retomarse con los lógicos cambios de calendario, darse por finalizada con los actuales resultados o incluso anularse. Ninguna hipótesis es descartable, pero lo que es seguro es que tanto la plantilla masculina como la femenina del club mariñano deben mantenerse alerta porque a la vuelta pueden estar en juego su continuidad en Primera División y los títulos de liga y Copa de la Reina, respectivamente.

«La lógica invita a pensar que si la competición se retoma desde su punto actual darán un tiempo para recuperar la dinámica antes de competir», coinciden Alfonso Mera y Pablo Díaz, los responsables de la preparación física de los cuadros burelistas. Pero lo que hay en juego a la vuelta es demasiado valioso como para permitirse el lujo de descuidarse. Mera y Díaz son los arquitectos del «plan de mantenimiento» para los futbolistas naranjas. Un plan que todavía sufrió cambios en la noche del sábado. «Las condiciones se limitaron al declararse el estado de alarma. Habíamos pensado que, además de realizar ejercicios en casa, saliesen a correr, pero con la nueva situación todas las actividades tienen que ser dentro de casa».

El trabajo es común para los jugadores y jugadoras de cada una de las plantillas, con la única excepción de los lesionados o tocados que ya tenían unas rutinas propias. Además, se programa de semana en semana, pues está sujeto a la evolución de la crisis sanitaria y la cercanía con el reinicio de la competición.

Trabajo con tres partes

Es un trabajo de mantenimiento con tres partes. Una aérobica, que iba a ser carrera en calle pero finalmente, al tener que hacerla en casa, va a ser algo parecido al método Tábata, con ejercicios de muchas repeticiones. Y luego tenemos otras dos partes, una de fuerza para los miembros superiores y los inferiores, y otra de core para la musculatura pélvica», explica Alfonso Mera sobre el trabajo diseñado para el cuadro masculino que entrena Juanma Marrube y actualmente es colista de la Primera División de fútbol sala. «É un traballo que pode axudar a manter a forma, pero está claro que non pode ser tan bo como o que facemos habitualmente todos xuntos. No pavillón, ademáis, sempre metemos balón aos exercicios para que se asemelle máis ao que fan nos partidos. Se a situación se prolonga moito no tempo as rutinas terán que ser moito máis específicas», añade Pablo Díaz, que diseñó el programa de las «guerreiras laranxas» de Julio Delgado. «Teñen moitos exercicios de forza e estiramentos, e a carreira substituímola con circuitos de cardio de alta intensidade e con moitos saltos», concreta.

Parón que recupera a futbolistas lesionados, pero que debilitará a los equipos si continúa demasiado tiempo

El parón obligado puede hacer que los dos conjuntos del Pescados Rubén-Burela cuenten con más y mejores efectivos en un tramo vital de la temporada. La participación de Matamoros en lo que casi será una final por la permanencia en la cancha del Zaragoza era complicada, y hasta Amoedo, cuya recuperación parece más lejana, podría reaparecer gracias a la suspensión. Algo similar ocurre en un cuadro femenino que tiene lesionadas a Ana Romero, Cami, Jane y Dany. «Nese sentido o tempo xoga no noso favor, pero canto máis tempo pase tamén máis ritmo competitivo perden», coinciden Mera y Díaz, que también destacan que están en igualdad de condiciones con todos los demás equipos: «O estado de emerxencia é en todo o país. Ningún dos nosos rivais pode adestrar tampouco».

Rutinas por WhatsApp

Los preparadores físicos apelan a la profesionalidad de las plantillas, pues, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, no es posible examinar de forma presencial si cumplen con sus deberes. «Vamos actualizando las rutinas en el grupo de WhatsApp», explica Alfonso Mera.

Ejemplos en redes sociales

Lo cierto es que son muchos los jugadores y jugadoras que en los últimos días están dando ejemplo en sus redes sociales al unirse a la campaña #YoMeQuedoEnCasa. El propio Pescados Rubén-Burela compartió este lunes las rutinas de Xande, Luci y Ale de Paz, pero fueron bastantes más los futbolistas que demostraron su responsabilidad y compromiso a través de esta vía.