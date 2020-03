Cuatro sanxenxinos atrapados en Filipinas: «Nos echamos todo el día del aeropuerto al apartamento»

0

Ricardo, Mónica, su cuñado y su hermana son cuatro vecinos de Sanxenxo atrapados al otro lado del mundo, en Filipinas, donde llevan desde la semana pasada intentando salir para regresar a sus hogares y familias en España. Todo comenzó el jueves, 12 de marzo por la tarde, cuando el presidente del país asiático, ante el temor de que se propagase la pandemia en su territorio, anunció que la capital, Manila, iba a ser cerrada a cal y canto el pasado domingo. Los sanxenxinos se encontraban en ese momento en la isla de Palawan, un destino turístico al sur del país, y protagonizaron toda una odisea para conseguir llegar hasta otra isla más grande, Cebú, donde a priori debería ser más fácil encontrar un vuelo de regreso a España. En medio del caos creado por cancelaciones, alteraciones de rumbos, desconcierto de pasajeros y de los trabajadores de las aerolíneas, además de lo que los afectados consideran que es el desamparo en que les dejó el consulado de España en Filpinas, la situación se fue complicando por momentos.

Este martes por la mañana, Ricardo lo explicaba así: «Seguimos peleando a ver si conseguimos adelantar el vuelo de vuelta. Hasta ayer seguíamos teniendo vuelo el día 24 para Barcelona, pero hoy nos cancelaron el tramo de Dubái a Barcelona, así que tuvimos que cambiarlo para hacer un viaje de Cebú, Dubái y Bruselas. Mañana a ver qué pasa».

Los aviones van saliendo del aeropuerto de la isla filipina, en muchos casos con asientos vacíos, lo que no deja de ser paradójico en una situación donde hay mucha gente intentando regresar a sus países. Ricardo lo explica de la siguiente manera: «Me imagino que aquí la gente estuvo comprando vuelos en todas las aerolíneas y ahora al conseguir irse en una pues los asientos de las otras quedan vacíos».

Los cuatro gallegos pasan el día como pueden en el aeropuerto, siempre pendientes de los anuncios, de las pantallas, de los consejos que pueda darle algún viajero. No son los únicos españoles en el aeropuerto en su situación, hay bastantes más y tampoco son los únicos gallegos. Ricardo explica que este martes charlaron durante unos minutos con una pareja de Santiago a los que ya no han vuelto a ver. Quizás hayan tenido suerte y ya estén de regreso. Mientras esperan, estos cuatro vecinos de Sanxenxo improvisan como bien pueden. Ricardo comenta: «Nos buscamos un apartamento, porque ahora hay toque de queda y no se puede estar ni en el aeropuerto ni por la calle a partir de las ocho de la tarde». Así van pasando los días, con momentos de ánimo y otros no tan fáciles de sobrellevar. «Nos echamos todo el día del aeropuerto al apartamento». Para comar, Ricardo recurre al humor y señala: «Nos está salvando la vida el MacDonalds». Este miércoles miraron cómo algunos españoles lograron salir. «Hay un poco de esperanza porque unos madrileños que llevan un tiempo con nosotros consiguieron escapar, pero nosotros estamos ya muy agotados tanto física como mentalmente». De la Administración general española, no consiguieron nada del Consulado. Sí mantienen contacto, porque sí se ha interesado por ellos, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y el jefe de gabinete del secretario xeral de Inmigración. «Se les ve intereés por ayudar. Están a disposición para cualquier consulta y los podemos llamar en cualquier momento sin problema».

La pandemia empieza a mostrarse en Filipinas. «Aquí ya empieza a haber contagios, aún no en Cebú, pero sí en otras islas». La conversación mantenida con los cuatro gallegos atrapados en Asia remata con un mensaje de aliento y agradecimiento. «Pon también, que es muy importante, que nos sentimos súper apoyados por familia, amigos, conocidos y empleados, que les agradecemos a todos el apoyo y la ayuda que nos están dando».