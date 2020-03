Así contó Mediaset a los concursantes de «Supervivientes» la situación en España por el coronavirus

0

La Voz de Galicia M. Pérez

18/03/2020 14:32 h

Supervivientes decidió informar ayer martes a sus concursantes de cómo está la situación en España. Cuando el concurso comenzó hace unas semanas, el coronavirus aún no había llegado a Europa, pero sí que en China estaban luchando contra él. Después de que el domingo Jordi González anunciase que les iban a contar lo que ocurría (algo que finalmente no ocurrió durante el programa que presenta), la dirección del reality sí que lo hizo en la gala que emite Cuatro y que presenta Carlos Sobera.

«Seguramente antes de comenzar el programa os enterasteis de un virus que había en China llamado coronavirus», comenzaba una Lara Álvarez a la que casi le costaba hablar. «Este virus ha llegado a España. La situación está siendo controlada por las autoridades y el ministerio de Sanidad. El pasado sábado se decretó el estado alarma en España», proseguía ante la cara incrédula de los concursantes. «¿Qué significa el estado de alerta supervivientes? Pues básicamente que el Gobierno se hace con el poder y controla el libre movimiento de los ciudadanos. Para que os hagáis una idea, ahora mismo todo el mundo está encerrado en casa, como una de las medidas que se están tomando para evitar que el virus se siga propagando», añadía, mientras les pedía tranquilidad. «Estaros tranquilos, vuestras familias están bien, vais a tener noticias de ellos».

«¿Por qué se están tomando estas medidas? Es la mejor manera de que no se propague el virus: mantener la calma y estar en casa», seguía explicando. «Sobre vuestra situación en Honduras tengo que deciros que estamos en una situación privilegiada, estamos en un país en el que apenas hay casos, estamos también contando con unas temperaturas cálidas lo que dificulta la propagación del coronavirus. Os pedimos confianza en nosotros, os vamos a informar absolutamente de todo con respecto a este virus y sobre el estado de vuestras familias».

Desde el plató, con los colaboradores separados entre ellos para guardar la distancia de seguridad, el presentador de la gala Carlos Sobera quiso preguntarles cómo se sentían. «Quiero saber cómo os sentís después de la noticia que habéis recibido, cómo estáis y si os sentís con capacidad y con ánimo para enfrentaros a lo que se viene, que son las pruebas. A veces, en momentos como este, un concurso no deja de ser un concurso y uno tiene la impresión de que es una cosa banal, pero yo que he hecho muchos concursos os digo que no hay ningún concurso que sea banal», comenzaba explicando.

«La responsabilidad que tenéis es la de entretener a la gente que está en casa, que lo está pasando mal, que no puede salir de allí, que tiene miedo y que de repente se engancha a lo que hacéis, a lo que decís, a como os comportáis y que os pasa en la isla para tener una válvula de escape, así de importantes sois», aseguraba resaltando la importancia del concurso que, como cada programa no informativo, se ha encontrado estos días entre las dudas de emitirse o no, al no ser esencial para la población.

«Si os venís abajo vosotros es muy posible que también se venga mucha gente abajo con vosotros y si vosotros sois capaces de mantener la bandera de la ilusión, de la esperanza y la energía muchísima gente en casa va a seguir vuestro ejemplo y de vuestra mano va a superar la situación. Os pido el mayor esfuerzo del que seáis capaces porque ahora más que nunca os necesitamos a todos, os necesitamos mucho. Todo nuestro apoyo para toda esa gente que lo está pasando mal. Pasará, mucho ánimo», terminaba Sobera, emocionando a los concursantes.

La situación no es fácil, ya que los concursantes, aislados aunque conocen la situación en España es prácticamente inevitable que se preocupen. De hecho, entre parte de los familiares habría habido discrepancias sobre la decisión de informar a los participantes en el reality de lo ocurrido. Pero finalmente, la dirección del programa les informó una vez que todos los familiares habían grabado un mensaje tranquilizador para ellos.

Uno de ellos fue el que recibió Rocío Flores, que tras él se convirtió en una de las protagonistas de la noche. Antonio David Flores le transmitió tranquilidad: «Hola hija, que te quiero. Transmitirte que en casa estamos todos bien. Estás siendo una auténtica campeona. Quiero seguir viéndote disfrutar esa aventura que tantas ganas tenías de vivir». Pero a ella le dio un ataque de ansiedad y pidió a la organización que le asegurasen que su madre, Rocío Carrasco, con la que no se habla desde hace años tras ser condenada por malos tratos. «Necesito saber cómo está mi madre», aseguraba, algo a lo que se comprometió Lara Álvarez al ver su estado de nerviosismo.

Eso sí, desde el plató numerosos colaboradores afearon esta reacción a Rocío Flores, que llegue ahora, después de no tener ningún tipo de relación con su progenitora.

La gala de Supervivientes de ayer batió un nuevo récord, como está sucediendo en los últimos días con numerosos programas. Logró un doble récord de audiencia. Priemro en Telecinco donde fue seguido por más de 3,7 millones de personas y un 18,8 % de cuota de pantalla. Y después en Cuatro, con 2,4 millones de telespectadores y un 20,7 % de cuota de pantalla.

