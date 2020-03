El Concello no perdonará las multas de la ORA impuestas desde el lunes hasta hoy

0

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 18/03/2020 15:17 h

El Concello no va a retirar las multas impuestas a los ciudadanos por el mal uso de la zona azul durante los tres días del estado de alarma en el que ha estado vigente. El alcalde, Abel Caballero, ha manifestado que el estacionamiento estará vigente hasta hoy a todos los efectos. La comisión de seguimiento tomará hoy el acuerdo de no suspenderlo pero, como mañana es festivo, no es hasta el viernes cuando entre en vigor. Abel Caballero ha explicado que hasta ahora estuvo en vigor porque querían saber cómo se comportaba el estacionamiento regulado, si lo necesitaba la ciudadanía para ir al trabajo o a las tiendas de alimentación. «No quise precipitarme porque quería ver si la XER cumplía su objetivo». El gobierno municipal ha comprobado que la rotación era escasa en la mayor parte de las calles. Con el cierre de comercios, no había una gran demanda de estacionamientos, por lo que ha decidido suspenderla.

Caballero señala que esta decisión no saldrá gratis. El Concello tendrá que resarcir a la empresa concesionaria con los impuestos de los ciudadanos de los costes que esto le va a ocasionar. Las indemnizaciones están reglamentadas en el contrato de adjudicación.