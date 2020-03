China anuncia un único contagio local

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Zigor Aldama

COLPISA 18/03/2020 21:46 h

«El sol siempre sale después de la lluvia». Según la agencia de noticias oficial Xinhua, eso es lo que el presidente de China, Xi Jinping, le dijo por teléfono a Pedro Sánchez. Y, sin duda, las estadísticas le dan la razón: ayer, por primera vez desde que estalló la epidemia del coronavirus, China registró un único contagio local. Aunque en un principio El Diario del Pueblo avanzó que esa cifra había caído por fin a cero, finalmente se confirmó que un comerciante de verduras había dado positivo en una clínica de Wuhan. En el epicentro de la pandemia se realizaron 12.663 pruebas, muestra de que pronto China podrá cantar victoria en la primera batalla contra el SARS-CoV-2. Si los científicos chinos no están equivocados, el gigante asiático podría dejar de registrar infecciones locales a finales de esta misma semana. Por eso, ayer el personal sanitario destinado a Hubei para hacer frente a la epidemia comenzó a replegarse. Poco a poco, los 42.000 profesionales comenzarán el regreso a casa con una importante victoria en el currículo.

No obstante, la República Popular sí que identificó ayer doce casos nuevos entre los viajeros llegados del extranjero, y algo similar sucedió en la ciudad autónoma de Hong Kong, donde se registraron catorce nuevos contagios -la cifra más abultada en un solo día-, pero trece fueron importados de otros países. Por esa razón, todos los viajeros procedentes de un creciente número de países están obligados a observar una cuarentena de dos semanas, ya sea en su domicilio, en hoteles designados a tal efecto, o, si tienen síntomas de infección y dan positivo en los tests, en instalaciones médicas para el aislamiento.

Según informó el Consulado de España en Shanghái, la capital económica de China ha tomado medidas muy similares a las del resto de ciudades con aeropuertos internacionales y clasifica a todos los viajeros llegado de países de riesgo según sus condiciones: quienes no tengan síntomas y cuenten con un domicilio que reúna las condiciones determinadas podrán hacer la cuarentena en casa, vigilados por el comité vecinal; el resto de quienes no den positivo serán enviados a hoteles seleccionados y deberán correr con los gastos; aquellos que tengan síntomas o den positivo serán trasladados a instalaciones para aislamiento de pacientes.

Prisión por mentir

«Las autoridades advierten de que el incumplimiento de las medidas dictadas podrá ser sancionado», alerta la circular del Consulado. Y no es broma. Al menos una docena de personas procedentes del extranjero están siendo procesadas por haber tratado de ocultar síntomas del COVID-19 tomando fármacos o por haber proporcionado información falsa en las declaraciones obligatorias. Y ayer en Shanghái un hombre apellidado Li fue condenado a un año y tres meses de prisión por haber mentido sobre su viaje a Wuhan a finales de enero. Según informó el 'Beijing Daily', Li adelantó el regreso a Shanghái cuando supo que la capital de Hubei iba a ser puesta en cuarentena y, después de sentir síntomas, afirmó que no había estado en Wuhan. Fue arrestado nada más recibir el alta.

El coronavirus ha dejado hasta el martes 81.202 infectados en China, pero solo están activos 8.183 casos porque 69.777 se han recuperado y 3.242 han fallecido. Son aún las cifras más elevadas del mundo, pero Italia, con una población mucho menor, cada vez se acerca más. A pesar del riesgo que supone, Pekín no tiene intención de cerrar sus fronteras.

En cualquier caso, la batalla contra el COVID-19 no ha logrado que China y Estados Unidos firmen una tregua en su peculiar guerra por la hegemonía mundial. Después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lijian Zhao, diese credibilidad a la teoría de que el virus se originó en EE UU y los militares americanos lo llevasen a Wuhan, ayer el epidemiólogo Zhong Nanshan también dio alas a esta posibilidad. «La epidemia estalló en Wuhan, pero no hay prueba de que se originase allí», afirmó.

Después de que Washington considerase agentes gubernamentales a los periodistas chinos establecidos en EE UU, lo cual provocará que muchos tengan que abandonar el país, el martes por la noche Pekín anunció la expulsión de todos los corresponsales americanos de cinco medios, incluidos The New York Times y The Washington Post.