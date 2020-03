Zafón, Dan Brown y Stieg Larsson gratis para pasar la cuarentena

0

La Voz de Galicia iñaki esteban

colpisa / madrid 17/03/2020 21:03 h

Movilización sin precedentes en el mundo de la cultura, aun cuando ya está asumido que, debido la pandemia, las ventas de libros sufrirán un dura caída. El Grupo Planeta movió hoy ficha. «Con el fin de seguir acompañando a nuestros lectores y hacerles más llevadera esta situación», según un comunicado, liberan una lista de títulos en los que se encuentran los mayores superventas de los tiempos recientes.

Hasta el 31 de marzo se pueden descargar de una web habilitada al efecto títulos como El código Da Vinci, de Dan Brown; Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, Algo tan sencillo como tuitear te quiero, de Blue Jeans; A todos los chicos de los que me enamoré, de Jenny Han; En familia con Karlos Arguiñano, firmado por el cocinero vasco; Mi nombre es Stilton, Gerónimo Stilton; El león, la bruja y el armario (Crónicas de Narnia, 1), de C. S. Lewis; y Planeta Manga 1.

Es un buen momento para completar lecturas o releer las que más han gustado. No es esta la única iniciativa del grupo editorial. El viernes abrieron en planetadelibros.com el espacio #KeepReadingEnCasa, un lugar en el que desplegarán a diario una amplia agenda de actividades con autores como Dolores Redondo, Almudena Grandes, Santiago Posteguillo, Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina, Javier Cercas, Manuel Vilas, o Eva García Sáenz de Urturi.

Para los más pequeños habrá cuentacuentos y talleres, uno de ellos de varitas mágicas. Por otro lado, el grupo SM ha preparado encuentros diarios en sus redes sociales con escritores de literatura infantil y juvenil. Serán a las 18:30 horas, en el Instagram @literaturasm, con escritores, como María Menéndez Ponte, autora de Primos S.A, y Roberto Santiago, que hablará de Los Futbolísimos.