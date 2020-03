«Como mínimo, para tener relaciones sexuales habría que utilizar mascarilla»

0

La Voz de Galicia Noelia Silvosa

17/03/2020

La alerta de que el coronavirus puede provocar infertilidad masculina y daños testiculares está corriendo como la pólvora. La afirmación, basada en un supuesto estudio elaborado por médicos chinos del epicentro mundial del virus, la ciudad de Wuhan, ha preocupado a no pocos hombres a lo largo de estos primeros días de cuarentena. «Eso es una suposición. No hay ningún fundamento y ahora mismo tenemos la prioridad de evitar que la gente se muera», afirma Venancio Chantada, que invita a tomar más precauciones que nunca en el sexo.

—¿Puede el coronavirus provocar infertilidad masculina y daños testiculares?

—No, esto no tiene ningún fundamento. Las enfermedades víricas afectan a gran parte del cuerpo, y el problema es que hay una enzima que se encuentra en mucha cantidad en el testículo, y el COVID-19 tiene una afinidad específica por esta enzima. Y por eso se deduce en un trabajo que si el virus tiene actividad en el tejido testicular, podría afectar en ese sentido a la fertilidad. Pero bueno, por el momento es un estudio que no tiene mayor recorrido.

—¿Toca esperar?

—Hace solo unos meses que está identificado el virus, todavía no hay experiencia a largo plazo, no hay estudios para saber sus efectos. Es como decir: ‘‘El virus tiene afinidad por los rubios’’. Pues habrá que comprobarlo. Ahora estamos trabajando a destajo y centrados en que no se muera ni se contagie la gente.

—¿Envía entonces un mensaje de tranquilidad?

—Es una cadena de suposiciones que no están contrastadas, y no hay que alarmar. Simplemente es que, como esa enzima es muy frecuente en el testículo y el COVID-19 tiene afinidad por ella, pues a lo mejor con el tiempo puede dar infertilidad. Pero es una hipótesis que no está demostrada ni contrastada. Habrá que esperar en un futuro a que la gente resuelva su estado infeccioso, y si alguno tiene algún problema, estudiarlo y sacar conclusiones. Pero ahora es muy precipitado.

—El virus no se transmite a través de los fluidos corporales. Pero, a la hora de mantener relaciones sexuales, ¿conviene tomar algún tipo de precaución?

—Está determinado que a través del contacto por microgotas salivares se puede contagiar el virus. En el sentido de que si una persona le tose a otra, de alguna manera, no tosiendo sino también a través de otro tipo de maniobras en las relaciones sexuales, se puede contagiar por esas microgotas que una persona puede exhalar hacia la otra. Es decir, si una persona tiene constatación de que hay una infección por coronavirus no debería tener actividad sexual. Debería, hasta que no se haya documentado que se curó tras dar negativo en el test y pasar otros catorce días sin síntomas, abstenerse de ella. No tiene nada que ver con el preservativo, simplemente las microgótulas que puede expulsar en el momento del contacto físico cercano puede ya contagiar a su pareja.

—¿Recomienda la abstinencia por norma general?

—Está contraindicada la actividad sexual, por lógica, en el momento en el que uno está contaminado. Y ante la sospecha uno debería contener esas relaciones hasta que lo tenga claro. Porque es como una gripe. Un estornudo, una tos o una exhalación más grande de lo normal pueden contagiar a la otra persona. Ya sé que es una medida muy drástica, pero ante una sospecha hay que tomarla, siguiendo la norma de mantener un metro de distancia.

—¿Y a lo largo de una cuarentena sin síntomas?

—Es que sé que es muy drástico, pero yo desde luego, hasta que esto no se resuelva, creo que la gente tiene que tener mucho cuidado. Pero lógicamente, si la gente está aislada y la pareja no tiene síntomas, bueno, es un riesgo... Pero ante la mínima sospecha hay que detener la actividad sexual.

—Y, en todo caso, mascarilla...

—Sí, mascarilla como mínimo, y evitar el contacto físico en la medida de lo posible. La mascarilla es fundamental, porque al menos evita el contacto por saliva.