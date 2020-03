Foz habilita dos líneas de teléfono para ayudar a comprar comida o medicinas a personas que lo necesiten

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

FOZ / LA VOZ 17/03/2020 17:48 h

Para poder hacer frente a situaciones complicadas de personas con movilidad reducida o dificultad para desplazarse a realizar tareas como la provisión de alimentos o de medicamentos, el Concello de Foz ha aumentado el servicio de atención a sus vecinos y ha creado uno extraordinario. Dispondrán de líneas telefónicas abiertas de lunes de 9 a 21 horas, en horario ininterrumpido: de lunes a viernes atenderán en el 982 133 566, y los sábados y domingos, en el 982 550 940. «Aquel que precise dunha atención que non sexa médica terá o apoio do Concello para asistilo. O fundamento é que as persoas con dificultades (maiores, dependentes e illados que non dispoñan de apoio familiar e social) poidan ter a axuda da Administración e sexamos nós os que nos despracemos por eles. Tarefas cotiás como ir ao supermercado ou á farmacia poderán ser realizados por persoal de apoio do Concello», explican.

Tanto el regidor como la edila de Servizos Sociais, Francisco Cajoto y Ana Rojo, reconocen que «estamos ante unha situación da que non hai precedentes, con limitacións nos desprazamentos de persoas para evitar a propagación dunha enfermidade que está a provocar unha crise sanitaria. Cremos no benestar social e na previsión de futuros problemas, polo que debemos valorar a posibilidade de que a restrición nos desprazamentos se alongue no tempo. Son momentos complexos, duros, pero queremos transmitir unha mensaxe de tranquilidade e ánimo desde a administración local, a máis achegada». Ambos piden que este servicio se use de forma responsable.