Barreiros ofrece a Sanidad unas 60 camas para pacientes que necesiten estar aislados

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

BARREIROS / LA VOZ 18/03/2020 05:00 h

En plena crisis del coronavirus, la decisión del Concello de Barreiros de ofrecerse para gestionar diferentes espacios que sirvan para acoger a pacientes que deben estar aislados por razón de salud ha sido muy bien acogida entre la población. A los primeros ofrecimientos de particulares cediendo pisos o viviendas desocupadas y a la disposición de un hotelero aportando sus instalaciones, se sumaron desde el martes otros propietarios con sus apartamentos y viviendas libres. La regidora barreirense, Ana Ermida, confirmaba que sobre las dos de la tarde de este martes habían comunicado al Gobierno central que en el municipio ya disponían de instalaciones con unas sesenta camas para poder atender a este tipo de pacientes, si llegado el momento fuese necesario. El Concello facilitó esta información al Ministerio de Sanidad, que será el organismo que coordina y que procedería a la evaluación de la instalaciones.

A los bienes particulares cedidos para esta ocasión se suman también dependencias municipales, como albergues. En todos los casos, explica la regidora, será necesario que otros organismos revisen las instalaciones, que habrá que proceder a limpiar y a desinfectar como así lo indiquen las autoridades sanitarias.

«Nós non podemos dispor das camas, temos a obriga de notificarllo ás autoridades sanitarias»

Ermida aplaudió la ola de solidaridad y aseguró que durante el día de ayer recibieron numerosas llamadas de personas interesadas en formar parte de la red de voluntariado que el Ayuntamiento impulsa para ayudar con compras de primera necesidad a aquellos vecinos que no pueden hacerlo: «O servizo de voluntariado non é por agora urxente e por iso os interesados, tanto en ofrecer medios como para anotarse como voluntarios, poden facelo nos correos registro@concellodebarreiros.com ou asistenciasocial@concellodebarreiros.com». Insiste en la importancia de dejar libres los teléfonos habilitados para casos de urgencia. «Pese ao gran interese dos voluntarios, de momento non tivemos demanda de veciños que precisaran os servizos. Queremos ter todo preparado por si chegara o momento», matizó.