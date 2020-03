La AECC solo atenderá presencialmente los casos urgentes

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 17/03/2020 11:15 h

La junta provincial de Pontevedra de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) cerró este lunes, 16 de marzo, al público su sede de la ciudad, ubicada en la calle Augusto González Besada, 9, debido a la crisis del coronavirus. Desde la entidad apuntan, no obstante, que esta circunstancia no significa que vayan a dejar solos a los enfermos y las familias. «La comunicación de los técnicos se hará a través de herramientas digitales. Usaremos las videoconsultas y también la atención telefónica para la gente de más edad o aquellas personas que no disponen de medios digitales», explica Eva Barrio. Todo el personal de la AECC, desde psicológicos a trabajadores sociales, están ya haciendo se labor desde casa. De momento cuentan que la gente está respondiendo bien a la nueva situación. Inicialmente, la AECC pensó en Galicia podría mantener sus programas de voluntariado en hospitales y domicilios, pero finalmente no será posible debido a la evolución de los contagios y a la aprobación del estado de alarma. «Hay que evitar al máximo la exposición a contagios», remacha Eva Barrio.

¿Habrá algún tipo de servicio presencial? Sí, pero solo para casos urgentes. Señalan desde la asociación que se refieren a alguna familia que necesite con urgencia el préstamo de algún material del almacén o realizar algún trámite para solicitar ayudas. «Puede darse el caso de alguna familia que no pueda enviar la documentación para gestionar esas ayudas y entonces una trabajadora social se desplazará a su domicilio. Solo se hará en esos casos y acudirán con las debidas medidas de protección, ya que no hay que olvidar que los enfermos de cáncer son ya de por sí población de riesgo», subrayó Eva Barrio.

La AECC ha elaborado también un documento sobre coronavirus y cáncer con el que pretende resolver las dudas de los pacientes. Se trata de dar respuesta a las preguntas más frecuentes sobre la enfermedad COVID-19, que causa el virus, y cáncer para mantener informados a enfermos y familias. Está abierto su canal de atención a través del teléfono gratuito Infocáncer (900 100 036). Además, desde la sede de Pontevedra apuntan que si alguna persona está en tratamiento activo en estos momentos debe ponerse en contacto con su oncólogo.