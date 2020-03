¿Hay que pagar el colegio el mes entero a pesar de la suspensión de las clases?

No disponible

La Voz de Galicia Noelia Silvosa Mónica P. Vilar

16/03/2020 21:36 h

La suspensión de la actividad lectiva durante 14 días a consecuencia de la emergencia sanitaria motivada por el coronavirus ha dado lugar a una pregunta que empieza a correr de casa en casa: ¿Hay que pagar el mes entero en concepto de comedor, actividades extraescolares o cuota? FACUA-Consumidores en Acción ya ha creado una plataforma de afectados para reclamar el importe perdido a aerolíneas, academias y, por supuesto, comedores escolares. Con respecto a las cuotas hay que esperar, dice su portavoz, Rubén Sánchez, a saber si se prolongará el curso más allá del calendario habitual.

«Si se trata de una guardería, habrá que dirigirse a ella para reclamar la devolución del dinero de forma proporcional. Si se trata de una academia privada de enseñanza no reglada ocurriría lo mismo, salvo que nos bonifiquen el período siguiente. Y en el en el caso de las academias de enseñanza reglada, institutos, educación secundaria o bachillerato, habría que valorar si van a prorrogar el curso escolar, cosa que todavía está por determinar, con lo cual se trataría de bonificar la última cuota del curso o de una manera proporcional al tiempo que no se van a dar las clases, o valorar si se van a dar mediante conferencias, y se va a habilitar durante las próximas horas, días, un sistema», responde Sánchez, que añade que se tendrá que cuantificar qué parte del servicio ha quedado sin prestar: «En cualquier caso, al final habrá que calcular realmente cuánto se ha dejado de prestar el servicio para ver qué cantidades se podrán llegar a exigir, pero habrá que baremarlo muy bien teniendo en cuenta que todavía no está claro qué es lo que va a pasar en este sentido».

También podrá exigirse el importe, dice el portavoz de FACUA, a comedores y transporte: «En el caso de comedores escolares y transporte escolar, sí que se podría exigir la devolución de la cuota de manera proporcional en todos los casos».

No hay mucho dilema en el caso de los centros públicos. «Os comedores de xestión da consellería páganse a mes vencido en función dos días de uso e o transporte é gratuito», confirma la Consellería de Educación, que se desvincula a la hora de responder por los servicios complementarios prestados por los centros concertados, los concellos o las Anpas.

El presidente de la Confederación de Anpas Galegas, Fernando Lacaci, dice que no es el momento de valorarlo, aunque apunta que lo harán: «Imos pensalo». Sí lo han hecho ya en Confapa, confirma su portavoz Rogelio Carballo. «Xa falamos coa empresa que leva os comedores en Pontevedra e van prorratear os días nos que non se prestou o servizo. Nos casos nos que se cobrara, descontarase da seguinte cuota ou devolverase», asegura. En el caso de las actividades extraescolares, indica, están a la espera de saber si podrán reanudarse o no.

En la misma línea se pronuncia María José Mansilla, última presidenta de Congapa, la principal AMPA de centros concertados católicos en Galicia, y actual presidenta de la federación que engloba Santiago y sus comarcas limítrofes, que dice que se descontarán los días que no se usen los servicios. Sobre el pago de cuotas en los estudios de bachiller —no subvencionados en los centros concertados— Mansilla espera tener noticias en los próximos días, pues ahora están centrados en garantizar la atención y envío de material a los alumnos en casa, y especialmente en que los alumnos de 2.º, que afrontan este curso la selectividad, puedan seguir con su formación.

Respecto al pago de las escuelas infantiles de la Xunta, la Consellería de Política Social aún no ha abordado la cuestión. El recibo de marzo ya está abonado desde principios de mes, y hasta primeros de abril no se realizará un nuevo pago. Por el momento, el departamento está centrado en otros aspectos más urgentes derivados de la pandemia de coronavirus que requieren «centrar toda a enerxía». Resaltan que las familias pueden estar «tranquilas», e indican que el problema se repetirá a nivel nacional, por lo que convendría saber si hay alguna decisión del Gobierno central al respecto.