Javier López: «Tenemos que estar a disposición de lo que nos pidan. Es totalmente razonable»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 16/03/2020 11:45 h

Javier López Rosell, médico residente de Familia de cuarto año de Pontevedra, está de vacaciones y en su casa cumpliendo con las medidas aprobadas por el Gobierno y la Xunta para evitar la expansión del coronavirus. Las circunstancias le obligaron a cancelar un viaje que tenía programado a Vietnam y está a la expectativa por si lo llaman para reforzar el sistema sanitario gallego. «El domingo en la rueda de prensa Feijoo solicitó que los R4 a punto de acabar, acabamos el 27 de mayo, nos pudiéramos incorporar ya para reforzar el servicio porque tenemos la especialidad. Ese trámite depende del Ministerio de Sanidad. Pero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo que se recoge es lo contrario, que se prorrogarán los plazos de la residencia», explicó a La Voz este facultativo. De momento, dice, nadie les ha comunicado nada ni saben cuál es la finalidad de esa prórroga. Javier López considera que los R4 pueden perfectamente reforzar centros de salud, puntos de atención continuada (PAC) y hospitales dependiendo de las necesidades asistenciales derivadas de la crisis del coronavirus. «Por ahora no nos ha dicho nada el jefe de Docencia del área sanitaria», recalca. ¿Y si lo llaman para que se incorpore como médico? «Yo sí estoy dispuesto. Estoy a lo que me solicite mi área sanitaria y el Sergas. Tenemos que estar a disposición de lo que nos pidan ejerciendo todos de adjuntos. Es totalmente razonable». Este residente de cuarto año considera que tienen los conocimientos y la capacidad para hacerlo y más en un escenario como este. «Atípico sería si se lo plantearan a un estudiante de 6º, o no, si es para atender llamadas o dar consejos sanitarios telefónicos, que para eso si están capacitados», señaló.