Cierran las oficinas municipales, limitan las citas previas y dan teléfonos para urgencias

La Voz de Galicia M. CUADRADO

VIVEIRO / LA VOZ 17/03/2020 05:00 h

Acatando las medidas extraordinarias para frenar la propagación del coronavirus, los Concellos mariñanos han tenido que limitar durante quince días sus servicios a la vía telefónica y telemática, dejando solo para consultas presenciales los casos más urgentes. En Foz solo se atenderá con cita previa los justificados, según la valoración de los técnicos, restringiendo a una persona por turno. Sí ponen teléfonos a disposición de los vecinos: oficinas generales, 982 140 027; registro por sede electrónica (https://concellodefoz.sedelectronica.es); Servizos Sociais, 982 133 566; Medio Ambiente: 982 133 159 y RadioFoz, 982 141 777). Desde el Concello anunciaron el cierre del punto limpio y la recogida domiciliaria de residuos este mes.

El decreto de la alcaldía de Ribadeo recoge que la atención a los vecinos solo se prestará de forma telefónica y telemática: «Os teléfonos que estarán operativos no Concello serán o 982 120 701 e o 982 128 650; no caso dos Servizos Sociais, 982 120 808 e a Policía Local, no 689 55 00 55. Hai tamén unha dirección de correo electrónico: ribadeo@ribadeo.org». La resolución de la alcaldía declara como servicios públicos municipales esenciales el registro general, el padrón de habitantes, la Policía, Servizos Sociais, brigada de vías y obras, recogida de basura y limpieza viaria, electricidad e iluminación pública, registro telemático de facturas y pago a proveedores, entre otros. En Ribadeo queda suspendida la recogida de cartón puerta a puerta y el punto limpio. No habrá mercado hoy en Foz ni el miércoles en Ribadeo, donde sigue abierta la plaza de abastos. Desde el Concello de Viveiro recuerdan que solo se mantienen «os servizos públicos esenciais e habilítase un número de teléfono para garantir a dispoñibilidade en caso de urxencias ou necesidades inaprazables da cidadanía: 982 570 909 (atención por Protección Civil)». Mantienen operativos igualmente el número de teléfono de la Policía Local (982 562 922). En Cervo atienden cualquier emergencia y consultas a personas mayores en el 982 55 77 77». El alcalde de Alfoz, Jorge Val, también insta a sus vecinos a contactar vía telefónica o telemática con el Concello. Con respecto al servicio de ayuda en el hogar, el de Mondoñedo ha habilitado los teléfonos 697966005 y 686511770. «Manterase o servizo nos domicilios onde aos usuarios se lle realicen atención persoais e non teñan coidadores principais», explican.