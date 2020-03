Las primeras decisiones de los ministros que gestionan la crisis del coronavirus

0

15/03/2020

Comparecieron los cuatro ministros encargados de la gestión de la crisis del coronavirus para hacer balance en el primer día de estado de alarma en España. Salvador Illa (Sanidad), Margarita Robles (Defensa), Grande-Marlaska (Interior) y Ábalos (Transportes). Lo hicieron de manera telemática, con las preguntas de los periodistas llegadas a través de un chat de WhatsApp pero arropados por sus números dos y altos cargos de los ministerios. A las nuevas medidas anunciadas, que afectan sobre todo al ámbito sanitario, se unió la valoración política del gesto de Quim Torra, que esta mañana fue el único presidente autonómico que se negó a firmar el documento conjunto de unidad y acción frente al coronavirus.

Medidas tomadas por el ministerio de Sanidad

El Gobierno ha aprobado la prórroga de los facultativos residentes (MIR) en último año de especialidades como geriatría, medicina del trabajo, intensiva, interna, preventiva, neumología, radiodiagnóstico y parasitología, entre otras.

El ministerio también autoriza la contratación de personas con grado pero sin título de especialista en los casos en que hayan aprobado el MIR sin obtener plaza, o si han obtenido título de especialista fuera de la Unión Europea y están en trámite de ser reconocidos con evaluación favorable.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado además de que Gobierno ha puesto a la orden de las consejerías de Sanidad autonómicas las instalaciones sanitarias privadas y les permitirá que habiliten para el uso sanitario espacios públicos y privados que reúnan las condiciones necesarias para atender la crisis sanitaria del coronavirus.

Un segundo bloque de medidas para asegurar el suministro será el establecimiento de un plazo «improrrogable» de 48 horas para que aquellos agentes que dispongan en «stock» de productos sanitarios de interés lo pongan en conocimiento de Sanidad. Se trata de mascarillas quirúrgicas, kits de diagnóstico, isótopos, gafas de protección.

Además, las empresas que dispongan de capacidad de fabricación de este material deberán advertirlo en un plazo de 48 horas.

La orden incorpora además, con el objetivo de garantizar el suministro de datos y ordenarlo, un sistema para dar las cifras una vez al día, cada jornada a media mañana, y suministrarlas de forma homogénea. También exige a las consejerías instrucciones para que remitan planes de contingencia ante la crisis sanitaria.

El ministro de Sanidad ha informado también de que el Gobierno trabaja en un nuevo método para poder hacer más pruebas de test de coronavirus, después de que ya se hayan realizado en nuestro país más de 30.000.

Margarita Robles censura a Torra

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha considerado este domingo que si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hace un planteamiento político de la pandemia «no merece ser llamado responsable político».

«Si hay algún responsable público que hace un planteamiento político de esta crisis no merece ser llamado político. El único criterio que debe estar presente en cualquier decisión que se tome es la salud de los ciudadanos. Estoy segura de la responsabilidad de los ciudadanos y de los gobernantes, porque aquí lo que hay es un tema de sanidad. No concibo esa posibilidad y si se diera, tiene que quedar al margen de la vida pública», ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el hecho de que Torra haya sido el único presidente autonómico que no haya firmado hoy el documento de unidad de acción frente al coronavirus.

La titular de Defensa ha insistido en que no entiende «que el señor Torra pueda quedar por detrás de los ciudadanos de Cataluña» o que eso sea porque «le importe poco la salud de los catalanes».

Robles también ha explicado el despliegue de la UME en siete ciudades. La ministra de Defensa ha asegurado que los movimientos de hoy se debieron a pura operatividad pero que las unidades militares «se desplegarán en todos los sitios que sea necesario, en todas las ciudades que haga falta. El planeamiento, perfectamente estudiado, permite -porque hay medios y voluntad-, que cuando sea necesario se despliegue el Ejército para garantizar el derecho a la sanidad de todos los ciudadanos por eso no entiendo que alguna comunidad autónoma se pueda oponer a derechos básicos como el derecho a la salud de los ciudadanos». La UME y el Ejército de Tierra realizarán tareas de ayuda a las personas sin hogar para garantizar que disponen de comida o medios de abastecimiento ante el estado de alarma decretado en España para evitar la propagación del coronavirus.

Garantizar la movilidad evitando el contagio

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha explicado este domingo que la lucha contra el coronavirus exige «sacrificios» aunque se ha mostrado convencido de que evitar el contagio y garantizar la movilidad básica «pueden y deben ser compatibles». El ministro ha dicho que en los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreos y marítimos de competencia estatal, la oferta total se reduce en un 50 por ciento, salvo en conexiones ferroviarias de cercanías que se incrementa, aunque la oferta se irá ajustando en los próximos días pero siempre «evitando la masificación». «Los operadores de transporte deberán asegurarse de que los viajeros están separados, Renfe reducirá a 1/3 su capacidad así que estamos en torno a un 85% de reducción del transporte». Ábalos ha asegurado que, en todo caso, la oferta ahora mismo es muy superior a la demanda.

A nivel autonómico y local, cada autoridad «podrá fijar porcentajes de reducción de los servicios de transporte público que estimen convenientes», según el ministro, quien ha precisado que los sistemas de venta de billetes online deberán incluir un mensaje que desaconseje viajar, salvo por razones inaplazables.

En el caso de los archipiélagos de Baleares y Canarias, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el Gobierno planteará mañana algunas órdenes con respecto a la «particularidad en la movilidad y el transporte» en esos territorios.

Interior aísla todas las cárceles prohibiendo permisos y comunicaciones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado esta tarde de todos los cuerpos policiales de España operarán bajo un mando único y de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha suspendido todas las comunicaciones ordinarias en las cárceles y los permisos, y para compensarlo, ha ampliado el número de llamadas telefónicas a las que tienen derecho los reclusos. Fuentes de Prisiones han recordado a Efe que, por el momento, solo se han detectado cinco casos positivos de coronavirus en el ámbito penitenciario: un trabajador de la Entidad de Trabajo Penitenciario, tres trabajadores de las cárceles de Aranjuez (Madrid), Navalcarnero (Madrid) y Melilla y un preso de Álava.

Sobre el cierre de fronteras, Grande-Marlaska ha recalcado que «el espacio Schengen es una de las grandes conquistas de la UE pero aquí no hablamos de control de fronteras, sino de salud pública». El ministro de Interior ha pedido esperar en todo caso a este lunes, cuando serán divulgadas las medidas concretas, después de la reunión prevista a las once de la mañana entre los ministros de Interior y de Sanidad de la Unión Europea (UE) para definir medidas de control sanitario en las fronteras internas y externas del bloque comunitario.