Peluquerías de Galicia y Asturias lanzan un llamamiento para no abrir desde este lunes

La peluquera viveirense Ángeles Salgueiro, una de las portavoces del movimiento de peluquerías que llama a no abrir

La Voz de Galicia Lucía Rey

Viveiro / La Voz 15/03/2020 14:16 h

Peluquerías de toda Galicia y de Asturias están haciendo un llamamiento a que ninguna peluquería ni ningún salón de belleza abra sus puertas este lunes 16, primer día laborable en el que estarán en vigor las medidas del estado de alarma decretado por el Gobierno central para luchar contra el coronavirus. Critican que el Ejecutivo las considere ahora un servicio «de primera necesidad» cuando hasta ahora las consideraba un servicio «de lujo», con el IVA al 21%. «Las medidas del Gobierno son muy claras. Nos dicen que no salgamos de casa porque hay que parar el coronavirus y nos piden que la gente que tiene un trabajo de primera necesidad que guarde una distancia de seguridad prudente, pero nosotros somos un gremio que trabajamos a 20 centímetros de un cliente y no sabemos si está infectado o no, ni tampoco si nosotros estamos infectados o no», señala la peluquera Ángeles Salgueiro, propietaria de un salón de belleza en Viveiro, y una de las primeras integrantes de un grupo que pasada la una de la tarde integraba ya a más de 180 profesionales del sector.

En relación con el malestar que sienten, afirmó: «Queremos preguntarle al señor Pedro Sánchez cómo podemos hacer para trabajar a un metro o a metro y medio de distancia de nuestros clientes, y cómo una persona que solo puede salir al médico o al supermercado puede ir a la peluquería si se están restringiendo los movimientos».

Los profesionales destacan que llevan «muchos años luchando por un IVA justo», puesto que, afirman, pasaron de pagar el 8 % al 21 %. «Un IVA que tuvimos que asumir nosotros como empresarios, ya que no pudimos aumentar ese IVA en el tique del cliente porque sino no visita nuestros salones por el coste elevado del servicio», comentan.

«Por sentido común, por nuestros clientes, por nuestra familia, por nosotros mismos y por todos, queremos cerrar nuestros negocios», sostienen. Temen que el Gobierno haya adoptado esta decisión -la de que las peluquerías puedan abrir- para dejarlos al margen de las ayudas que ha prometido a los empresarios que tendrán que cerrar como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19. «El Gobierno no nos está diciendo que tenemos la obligación de cerrar, lo está dejando en nuestras manos y quiere que abramos porque todos los peluqueros somos autónomos, con unos ingresos para las arcas del Estado enormes, y unos impuestos trimestrales como artículo de lujo de los que ellos no pueden prescindir», opina Salgueiro.

Por todo lo anterior, el colectivo recién formado hace un llamamiento para que nadie abra. «Que a pesar de tener un gobierno tan irresponsable y que se contradice de tal manera, que no deja salir a la gente de casa, pero nos deja abrir los salones, lucharemos para protegernos. Asumiremos nuestros gastos por el cierre. Unos bien, otros mal y otros tendrán que cerrar sus puertas, pero esto no lo vamos a consentir, estamos indignados», manifiestan.