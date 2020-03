Empiezan a volver los turistas gallegos atrapados en Malta

0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte 15/03/2020 20:37 h

Los turistas españoles atrapados en Malta por el bloqueo de los vuelos con España han empezado ya a volver a sus casas. Los aviones que los traen de vuelta empezaron a despegar este domingo. Habrá más vuelos en los próximos días. Entre los afectados hay un grupo de excursionistas de un colegio de Ourense y dos mujeres de Monforte.

El gobierno maltés aprobó el pasado martes la prohibición de cualquier posibilidad de transporte colectivo mediante barco o avión con Italia, tanto para ir como para volver. Las autoridades maltesas querían frenar con esa medida la expansión del coronavirus en la isla, en la que en aquel momento había seis casos de esa enfermedad, todos relacionados con Italia. En vista de la evolución de la epidemia en el resto de Europa, el Gobierno de Malta decidió ampliar ya el miércoles esa misma medida y hacerla extensible a los vuelos y líneas marítimas con España, Francia, Alemania y Suiza.

El bloqueo sorprendió en la isla a miles de turistas de esas nacionalidades, que cuando viajaron no había ninguna restricción a los desplazamientos entre Malta y sus respectivos países y ahora se encontraban atrapados y sin ninguna previsión sobre posibles vuelos de vuelta. Igual que la mayoría de los afectados, las monfortinas Mónica Jacobo y Lourdes Álvarez se pusieron en contacto con la embajada española en La Valeta para explicarles su situación. Sus vacaciones eran de martes a sábado. En principio no tenían problema con el alojamiento, porque el propietario del apartamento que habían reservado previamente no tenía inconveniente en prorrogar su estancia unos días. Pero les urgía volver a casa a trabajar, así que retrasar el regreso mucho tiempo les podría provocar problemas en sus respectivos empleos.

El primer avión de vuelta salió este domingo en dirección a Madrid. El martes despegará el segundo, en el que tienen plaza las dos monfortinas y un amigo de Toledo que viajó con ellas; y el viernes saldrá un tercero, pero este con destino Barcelona, no Madrid.