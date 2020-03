¿Empeora el ibuprofeno la infección por coronavirus?

0

15/03/2020 17:38 h

El Ministerio de Sanidad asegura que no hay ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico los interrumpan. La Agencia Española del Medicamento y Productos sanitarios (Aemps) ha tenido que emitir un comunicado a raíz de las informaciones que se estaban publicando al respecto después de que el ministro de Sanidad francés recomendara tomar paracetamol en caso de fiebre, porque los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, podían «agravar la infección». Aun así la Agencia Española de Medicamentos señala que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia está analizando la posible relación entre la exacerbación de infecciones con ibuprofeno o ketoprofeno ya que así se lo ha solicitado la agencia de medicamentos francesa (ASNM). Los resultados de esta investigación se conocerán previsiblemente en mayo del 2020 pero, con la información actual, es «complejo determinar si esta asociación existe», ya que el ibuprofeno se utiliza para el tratamiento de los síntomas iniciales de las infecciones y, por lo tanto, «la relación causa-efecto no es fácil de establecer».

En la misma línea se manifiesta el portavoz de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Médicos de Familia, José María Molero, que asegura que «ahora mismo es imposible relacionar cualquier tipo de efecto adverso de medicamentos con el coronavirus» principalmente porque no se dispone de una metodología rigurosa de estudio para comprobar tal relación. «En el caso de los antiinflamatorios se conoce, a nivel de experimentación in vitro y también con células animales, que existe un aumento de una serie de receptores en determinados órganos del ser humano, no solo a nivel de pulmón, sino de las vías respiratorias, riñón, corazón, aparato digestivo incluido. Estos forman parte de los receptores fisiologicos que tiene el ser humano, y se ha visto que algunos fármacos, como los hipertensivos o ibuprofeno, aumentan la expresión. Coincide que se ha establecido que el mecanismo de acción o de infección del covid es en parte por la utilización de estos receptores, y en la comunidad científica se están haciendo especulaciones o hipótesis de trabajo sobre si esos fármacos, que aumentan esos receptores que utiliza el coronaviruus para dañar las celulas, podrían ser los responsables de que los pacientes evolucionen peor clínicamente que otros, pero no deja de ser una hipótesis de trabajo basado en un mecanismo fisiopatológico en el que no existe ningún estudio ahora mismo de rigor científico que demuestre que el uso de estos fármacos, de ibuprofenos, en pacientes con coronavirus va a empeorar su curso clínico», explica Molero.

Otra cosa, advierte Molero, es que los médicos desaconsejen que el uso excesivo de antiinflamtorios o dosis altas de ibuprofeno (600 mg tres veces al día, como mucho se recomienda 400 mg tres veces a día) ya que se ha visto que perjudica a otros órganos vitales del ser humano. Esto, señala, sí que está comprobado y hace tiempo que se ha dado esta alerta en los diferentes sistemas sanitarios.

La Aemps señala que las fichas técnicas de los medicamentos que contienen ibuprofeno ya indican que «puede enmascarar los síntomas de las infecciones», lo que podría retrasar su diagnóstico. Además de ser la causa de que «se diagnostiquen en estadios más floridos» -con más síntomas-, aunque esto se refiere a las infecciones en general, no específicamente a la infección por COVID 19.

Los farmacéuticos llaman a la calma, y piden a los pacientes que hayan sido medicados con antiinflamatorios o corticoides que no abandonen los tratamientos de forma preventiva por si se infectan en un futuro porque puede ser perjudicial, así como que los que no presenten síntomas que se lancen a comprar paracetamol de forma compulsiva. «Sí que es cierto que el ibuprofeno no se recomienda para infecciones virales, eso desde siempre, se recomienda paracetamol, pero no hay que alarmar a los que lo están tomando por otros motivos», explica Nina Villasuso, farmaceutica de Mugardos y miembro del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña.

Sanidad ha subrayado que las guías recomiendan el uso de paracetamol para el tratamiento sintomático de la fiebre como primera alternativa. Sin embargo, tampoco hay ninguna evidencia que contraindique el uso de ibuprofeno en el tratamiento de síntomas menores. En ambos casos, los medicamentos deben ser utilizados en base a la ficha técnica y a la menor dosis capaz de controlar los síntomas.