Crecen los positivos por coronavirus en Pontevedra, que ya suman trece

La Voz de Galicia María Hermida Cris Barral

Pontevedra 14/03/2020 13:20 h

En el área sanitaria de Pontevedra el número de personas que tienen la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus llega ya a trece, según el balance oficial hecho público por la Consellería de Sanidade hoy, sábado. De esos casos, cinco personas permanecen ingresadas en el Hospital Montecelo y otras ocho en aislamiento en sus domicilios para evitar contagios.

Afortunadamente, y de momento, ninguna de las cinco personas hospitalizadas está en la unidad de cuidados intensivos (uci), donde se atienden los casos más graves, permaneciendo todos en habitaciones de planta en aislamiento.

Ayer, viernes, transcendió ya que se suspenden permisos del personal a partir del martes y que se están agilizando altas hospitalarias para contar con más espacio disponible ante la previsión de un incremento de los casos, señalan fuentes sanitarias.Desde el ámbito sanitario se insiste en evitar que el número de contagios por coronavirus crezca de forma exponencial, por ello además de las medidas internas se ha limitado el número de visitas de familiares a pacientes hospitalizados. Hasta ahora, tal y como recoge el plan para la prevención de riesgos del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, se sabe que el virus se transmite de persona a persona por vía respiratoria a través de las gotas respiratorias de más de 5 micras cuando presenta sintomatología respiratoria (tos y estornudos). También por contacto directo con las secreciones de personas infectadas si entran en contacto con la nariz, ojos o boca. El período de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y dificultad respiratoria o disnea. En algunos casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal o incluso la muerte.

Anuncios por parte de los concellos

A mayores de lo dicho desde la Consellería de Sanidade, tres concellos de la comarca de Pontevedra emitieron comunicados explicando la situación en sus municipios. Así, Marín dio a conocer que el concejal del PP Pablo Novas había dado positivo por coronavirus. Igualmente, Por su parte, el Concello de Poio informó ayer, viernes, de la confirmación de dos casos de contagio por Covid-19 en el municipio. El Concello precisó que se trata de una profesora del CEIP Isidora Riestra y de una mujer que acudió al centro de salud de Combarro por sentirse indispuesta. El Ayuntamiento de Poio ha contactado con una empresa especializada para limpiar a fondo las dependencias sanitarias de Combarro.

Igualmente, esta mañana, el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, colgó en su Facebook la siguiente alerta: «Acaban de comunicarme varios casos de Coronavirus en Ponte Caldelas, pero seguramente sexan moitos máis dos que aínda non temos coñecemento porque non presentan os síntomas ou están período de incubación. Pídovos calma e tranquilidade, pero tamén moita seriedade, responsabilidade e respeto porque o virus propágase moi rápidamente. Isto é moi serio. Quedade na casa para protexervos e protexer ás vosas familias. A Garda Civil e a Policía Local están patrullando para garantir a seguridade e a saúde de todos: só se pode saír da casa para ir comprar comida ou á farmacia. ¡O resto dos negocios teñen que estar pechados! As actitudes irresponsables poden causar perxuizos que ninguen desexa».