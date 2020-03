Polémica en A Mariña: Se alquila apartamento para pasar el confinamiento

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

VIVEIRO / LA VOZ 14/03/2020 14:48 h

De las recomendaciones lanzadas por varios alcaldes y alcaldesas de A Mariña pidiendo a los residentes no habituales que no viajaran a sus segundas residencias en la costa lucense en plena crisis del coronavirus, a la indignación que ha generado la aparición de anuncios en redes sociales aconsejando desplazarse a la comarca mariñana para pasar la cuarentena. «Ofrecemos alquileres de chalets y apartamentos en primera línea de playa para el COD 19 (40 días). Póngase en contacto...». Es el anuncio capturado ayer en una red social en la que también se colgó algún vídeo en el que se ensalza la belleza y los recursos naturales y marítimos de la costa de Barreiros. Todo con el mismo mensaje: sitio ideal para pasar el confinamiento. La captura del anuncio y del vídeo circuló este viernes de whatsapp en whatsapp creando una gran indignación entre las autoridades y también entre los ciudadanos de Barreiros y, por extensión, de toda la comarca mariñana, que estos días recibe a cientos de ciudadanos de comunidades como Madrid o País Vasco. Hoy, no hay rastro ni del anuncio ni tampoco del vídeo. Todo indica que han sido retirados. No obstante, desde el Concello barreirense se ha puesto el caso en conocimiento de la Guardia Civil por si procede iniciar algún tipo de acción.