Planes para el confinamiento: así brotan las excusas culturales para no salir de casa

Ayer hice mi primer concierto online y os debo decir una cosa: fue de las mejores experiencias de mi vida. A mitad de la primera canción comencé a sentirme relajado y a partir de ahí todo fue disfrute y celebración. Tenía la sensación de estar en un concierto de verdad, sabía que estabais muchos ahí, y fue tremendo. Ir viendo algunos de vuestros comentarios, y tomármelo como si fuera un verdadero concierto hizo que realmente lo fuera. Puse guirnaldas de luces, me quite el pijama y me vestí de concierto, preparé repertorio y acabé empapado en sudor, emocionado como cuando estoy en una sala llena, tirándome por el suelo con mi guitarra, acercándome a la pantalla a darlo todo, y vaya si lo di... Y vosotros también. Gracias de corazón por dar sentido a esta profesión de hacer canciones y compartirlas. Ayer más que nunca sentí la vocación de servir al otro que el ser humano debe tener. En unos tiempos tan brutalmente individualistas, en medio de este caía y estos encierros, por fin, nos damos cuenta de que lo que nos alivia en realidad es lo común, coincidir, pensar en los nuestros, desear que estén bien, compartir cosas bellas y sobre todo, poder ayudar, poder servir, perder aliviar a los demás. Hace un par de años, un médico decía en una entrevista: “si no sirves, ¿para qué sirves?”. Somos seres gregarios, necesitamos cuidarnos entre nosotros. Estos tiempos actuales quieren desmentirlo, nos quieren hacer ver que la felicidad se compra y tiene que ver con las posesiones, pero no, ayer muchos fuimos felices compartiendo canciones y emociones. Eso no se compra. Así me lo hicisteis saber anoche, con una avalancha de mensajes de gratitud. Pocas veces he sido tan feliz tras un concierto, y os puedo asegurar que llevo ya unos años en esto. Anoche, el regalo me lo hicisteis vosotros y vosotras a mí, dando verdaderamente sentido a lo que hago: crear y compartir canciones. Me hicisteis ver que estás canciones pueden acompañar, aliviar y traer felicidad. Me devolvisteis por mil lo que os di. No nos hacen falta tantas cosas para ser felices, con conectar con otros seres tenemos gran parte de lo que necesitamos. No lo olvidéis jamás. PD: ojo al comentario de @rozalenmusic 😂