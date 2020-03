O Courel pide a todos los que vengan de fuera que no salgan de casa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

14/03/2020 11:18 h

«Por favor, si vienen de una zona de riesgo guarden cuarentena en sus casas». Es el mensaje que lanzaba este viernes el Ayuntamiento de Folgoso do Courel a través de sus redes sociales. A este municipio de montaña está llegando estos días gente de fuera de Galicia que aprovechan el parón laboral provocado por la epidemia de coronavirus para pasar unos días de vacaciones al aire libre. "No noso municipio -explica la alcaldesa Lola Castro- temos ao redor de 170 personas de 80 anos, nun censo de 1024 veciños". Los que tienen más de 80 años son el 16% de la población. La alcaldesa usa el dato de los mayores de 80, pero es que si se tomase la edad habitual de jubilación como referencia resulta que en Folgoso el 44% tienen más de 65 años y serían grupo de riesgo.

En el Ayuntamiento no saben exactamente cuánta gente de fuera les ha llegado ya, o cuánta puede venir este fin de semana o en los días sucesivos. En cualquier caso, en el comunicado que difunde el Ayuntamiento les piden a todos "que sean conscientes de que en este concello buena parte de la población es gente mayor, muchos con complicaciones médicas". A los visitantes que ya han llegado o que puedan llegar estos días de ciudades o comunidades autónomas en las que los contagios están más extendidos les piden que durante el tiempo que permanezcan en Folgoso do Courel se queden en casa y "no se relacionen con personas mayores o más sensibles".

La alcaldesa ha hecho público un bando en el que anuncia la suspensión de todas las actividades públicas que tenía en marcha el Ayuntamiento y recomienda que cualquier gestión con las oficinas municipales se haga vía telefónica.

A los vecinos les pide además en ese bando que eviten ir a la farmacia o a los centros de salud de Folgoso y Seoane si no es imprescindible. Y a los visitantes de fuera que si dentro de los catorce días después de llegar de una zona de riesgo sienten algún síntoma sospechoso eviten también ir personalmente a cualquiera de estos centros de salud o al hospital de Monforte. "Para información ou síntomas leves pódese chamar ao 900 400 116 e contactar co 061 só nas emerxencias e casos graves".